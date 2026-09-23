Una influencer afirma tener la solución para el problema de la vivienda. Comprar casas en AliExpress por 12.000 euros

El problema de la vivienda en España está lejos de solucionarse. Faltan viviendas de obra nueva; los alquileres se encuentran en máximos históricos y, tanto al intentar comprar como al alquilar una casa, la lista de candidatos es enorme.

Pero, ¿qué tal aceptar vivir en una “vivienda” de 12.000 euros? Podía ser una solución asequible para la mayoría de los casos. E incluso una cifra mucho menor de lo que se necesita para dar una entrada e incluso una cantidad más pequeña que la mayoría de los gastos hipotecarios.

La creadora de contenido mexicana Karla Miller ha revolucionado TikTok tras mostrar cómo ha adquirido e instalado una casa prefabricada comercializada en AliExpress. Y problema resuelto.

Una casa de tres habitaciones por 12.660 euros

Miller pagó aproximadamente 10.160 euros, equivalentes a 220.000 pesos mexicanos, por la estructura prefabricada. A esa cantidad tuvo que añadir otros 2.500 euros correspondientes al transporte, hasta alcanzar los 12.660 euros.

La vivienda cuenta con tres dormitorios, un baño y una estancia que integra salón, comedor y cocina. También incorpora un porche y se encuentra elevada sobre una base para su seguridad.

El baño llegó equipado de fábrica con inodoro, lavabo, espejo y ducha, además de revestimientos que imitan el mármol. La expectación ha sido tal que uno de sus vídeos ya supera el millón de visualizaciones.

Y es que, según su experiencia, la colocación y el montaje se completaron en menos de dos semanas.

Hay truco: el precio anunciado no incluye todos los gastos

El principal inconveniente de estas viviendas es que el importe publicado en una plataforma comercial, sea cual sea, puede corresponder únicamente a una parte del proyecto.

En el caso de Miller, los 12.660 euros no incluyen el terreno, los muebles ni todos los elementos necesarios para acondicionar el inmueble.

Antes de instalar una construcción de estas características hay que disponer de una parcela adecuada, preparar el suelo y ejecutar una cimentación o base compatible con las especificaciones técnicas del fabricante.

También hay que tener en cuenta el transporte, la maquinaria de descarga, la mano de obra y las conexiones de electricidad, agua y saneamiento.

Además, en España, comprar una casa prefabricada por internet no permite eludir la normativa urbanística. Su instalación como vivienda debe ajustarse al planeamiento municipal y a los requisitos técnicos aplicables, incluidos los relativos a seguridad, habitabilidad y eficiencia energética.

Por tanto, disponer de un terreno no garantiza que pueda construirse en él.

Aislamiento, materiales y ¿suficientes garantías?

Pero, ¿tan seguro es comprar una casa tan barata? Una cosa que no debe pasarse por alto es saber en realidad qué se está adquiriendo.

Una estructura modular económica no tiene por qué ofrecer las mismas prestaciones que una vivienda convencional.

La lista de exigencias debe ser larga:

· Aislamiento térmico

· Aislamiento acústico

· Resistencia de los materiales

· Protección frente a la humedad

· Comportamiento ante temperaturas extremas

· Verificación de las garantías

· Documentación técnica necesaria

· Disponibilidad de piezas de repuesto.

En caso de defectos, gestionar una reclamación con un proveedor situado en Asia puede resultar complicado, casi imposible, y generar gastos adicionales.

Tampoco existe una vida útil universal para las casas prefabricadas. Su durabilidad depende del sistema constructivo, los materiales, las condiciones ambientales y el mantenimiento.

España acumula un déficit de 750.000 viviendas

Soluciones como estas podrían suponer un alivio ante las enormes dificultades de acceso al mercado inmobiliario español.

Según los cálculos del Banco de España recogidos en su Informe Anual 2025, el déficit acumulado de viviendas entre 2021 y 2025 alcanzó las 750.000 unidades.

Durante el último año analizado se crearon aproximadamente 240.000 hogares, frente a la construcción de 92.000 viviendas nuevas. Es decir, la formación de hogares multiplicó por más de dos la producción residencial.

Los jóvenes se encuentran entre los colectivos más afectados. Un estudio del Observatorio del Ahorro de Fundación Mutualidad y Esade señala que, en 2022, únicamente un tercio de los hogares jóvenes, correspondientes a personas de entre 29 y 40 años, disponía de una vivienda en propiedad.

Imagen | Business Insider, @invadingkingdom