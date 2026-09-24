Marruecos busca reforzar su poder marítimo frente a los puertos de España con un macrocomplejo industrial

Marruecos ultima en la bahía de Betoya, junto al cabo de las Tres Forcas, un macrocomplejo portuario e industrial bautizado como Nador West Med que aspira a mover hasta cinco millones de contenedores al año en una ruta mediterránea que pasa a menos de 250 millas náuticas del estrecho de Gibraltar. El proyecto, dirigido por la sociedad estatal Nador West Med, ya no es solo puerto: una megacarretera de 27 kilómetros entre Driouch y la carretera N16, ejecutada en más de un 95%, conectará el complejo con la red viaria nacional marroquí.

El dato duro. El primer módulo contempla un dique principal de 4.200 metros, un contradique de 1.200 metros y un muelle de contenedores de 1.520 metros con 18 metros de profundidad y explanada de 76 hectáreas; en definitiva, capacidad inicial para tres millones de TEU (siglas de Twenty-foot Equivalent Unit, en la jerga la unidad de medida equivalente a un contenedor estándar de 20 pies), ampliable a cinco millones con un muelle adicional. A esto se suman una terminal de hidrocarburos (tres puestos petroleros, 20 metros de calado) y otra de carbón (muelle de 360 metros) que, en conjunto, deberían mover 25 millones de toneladas de hidrocarburos al año, siete millones de carbón y tres millones de mercancía diversa.

Los rivales al otro lado del charco. Según recoge NoticiasTrabajo en su reportaje sobre el macrocomplejo marroquí, Valencia cerró 2025 con 5,66 millones de TEU gestionados (según datos oficiales); Algeciras, por su posición estratégica en el Estrecho y su fuerte orientación al transbordo internacional, presenta un perfil diferente; Cartagena y Tarragona podrían verse afectadas en graneles, y Barcelona en captación de contenedores. Para conectar el gigante con el interior, Marruecos acelera a la vez la citada autopista Driouch-Nador, en la que ya se han movido 11 millones de metros cúbicos de tierra; según explicó Ilyas El Mouden, representante de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, al medio marroquí Le360, el tramo está al 95% y la inversión total asciende a 7.800 millones de dirhams (713 millones de euros).

Lo que Marruecos está montando no es un puerto aislado, sino un sistema de dos puntas: Tanger Med en el norte de Marruecos y Nador West Med en el Mediterráneo, con la red viaria nacional enganchada a ambos. Marruecos ya cuenta con un importante liderazgo regional en tráfico de contenedores gracias a Tanger Med, que gestionó más de 11,1 millones de TEU en 2025, mientras Nador West Med busca reforzar su posición logística en el Mediterráneo. El nicho que Nador persigue es el flujo este-oeste de contenedores y energía que alimenta el sur de Europa, y ahí el margen es estrecho.

Como recuerdan en El Blog Salmón al hilo del flujo económico entre ambos países, el inversor Marc Vidal apuntaba que desde España se enviaron alrededor de 1.600 millones de euros a Marruecos en 2025 en concepto de remesas. La relación comercial ya no se mide solo en barcos: Marruecos quiere ser plataforma logística de Europa, no solo su proveedor. Competidor duro de roer.