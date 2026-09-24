Vania, limpiadora de hotel en España: "Hacemos 29 habitaciones al día y nos pagan menos de 1,50 euros por habitación"

Una cerveza puede costar más que limpiar una habitación. Vania Arana, limpiadora de hotel y presidenta de Las Kellys Cataluña, lo ha formulado en una entrevista con laSexta (vía El Español) con una sentencia que merece ser leída entera: "Hacemos 29 habitaciones al día y nos pagan menos de 1,50 euros por cada una". Las cifras son demoledoras: entre 1 y 1,50 euros por estancia puesta a punto, jornadas de hasta 29 habitaciones diarias y sueldos que apenas alcanzan los 820 euros mensuales. Natural de Trujillo (Perú), Arana llegó a Madrid en 1992 con un título de profesora de secundaria que España nunca le reconoció; desde 1996 trabaja en hoteles de Cataluña a través de ETTs (Empresas de Trabajo Temporal), acumulando experiencia, formación y desengaños.

La cita extensa de Vania deja el caso en sus propios términos: "Limpiábamos 30 habitaciones, sin descansos, sin comer, sin beber. Nos perseguían. Querían que renunciáramos por agotamiento". Aquella ofensiva, en 2014, contra una gran cadena hotelera de Barcelona no acabó en rendición: las camareras demandaron, alcanzaron un acuerdo y se readmitió a las despedidas. "Fue un momento de euforia. Demostramos que sí se puede", remacha Arana. De aquella experiencia surgieron Las Kellys, que en 2014 comenzaron a organizarse en redes sociales, en 2016 se constituyeron como asociación y en 2018 como sindicato. Hoy tienen presencia en ocho territorios y se han convertido en una referencia en la reivindicación de los derechos laborales de las camareras de piso.

¿Quién limpia el turismo español?

El motor del turismo español, que representó el 12,6% del PIB en 2024 según el INE (Instituto Nacional de Estadística), recibió además 96,8 millones de turistas internacionales en 2025, récord histórico. Detrás de esas cifras se encuentra un colectivo marcado por la externalización y la precariedad laboral. La externalización del personal de limpieza permite a los hoteles contratar camareras de piso a través de empresas externas, una práctica que Las Kellys llevan años denunciando. "La ley dice que no se puede subcontratar la actividad principal. Limpiar habitaciones lo es. Pero nadie hace nada", denuncia Arana. Mientras tanto, los precios de los hoteles españoles han registrado fuertes incrementos en los últimos años: la subida de tarifas no siempre se traslada al sueldo de quien limpia la habitación.

Las consecuencias de ese modelo también afectan a la salud. Según un estudio de CCOO, el 95,9% de las camareras de piso analizadas presentaba síntomas de ansiedad y cuatro de cada diez mostraban síntomas depresivos. La cita extensa de Vania remacha el cuadro: "Somos un colectivo enfermo. Vamos a trabajar con fajas, tobilleras, pastillas para el dolor". La respuesta institucional ha sido una de las principales reivindicaciones del colectivo: la llamada Ley Kelly pretende acabar con la externalización de las camareras de piso, reconocer las enfermedades profesionales del sector y facilitar una jubilación anticipada. "Nos dijo que estaba con nosotras. Le decimos: cumpla. Saque la bendita Ley Kelly", exige Arana. Ante esta situación, Las Kellys también han impulsado una central de reservas para promocionar hoteles que respeten los derechos laborales de las trabajadoras.

El turismo español batió su récord histórico en 2025 con 96,8 millones de visitantes internacionales. El crecimiento del sector convive, sin embargo, con las reivindicaciones de un colectivo que denuncia externalización, carga de trabajo y problemas de salud laboral. La paradoja del modelo: a más turistas, más habitaciones; a más habitaciones, mayor presión sobre quienes deben limpiarlas. La economía del turismo español, que continúa batiendo récords de visitantes, empieza también a mostrar las tensiones de un sector que necesita cada vez más trabajadores. El 'motor' del turismo español corre el riesgo de quedarse sin mecánicos.

Imagen | Andrew Neel (vía Unplash)