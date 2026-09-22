Hernan, albañil y empresario de construcción: "He llegado a tener 19 trabajadores, pero ahora no hay profesionales"

Hernán Mora es albañil y empresario de reformas. Llegó a tener 19 trabajadores, "la mayoría que vinieron eran albañiles en Ecuador", cuenta, y hoy tiene lista de espera pero no encuentra mano de obra cualificada. "Con 19 personas era muy raro que tuviera a una persona de baja. Ahora veo que siempre están con las bajas. Para mí, es el cuento de nunca acabar", relata en el podcast Sector Oficios (vía El Español). Su testimonio no es anécdota. Es síntoma. El sector de la construcción en España ha envejecido en dos décadas y el reemplazo generacional no llega. El propio BBVA Research ya advertía de la escasez de mano de obra y del envejecimiento de los trabajadores de la construcción.

La cita extensa de Hernán deja el caso en sus propios términos: "He llegado a tener 19 trabajadores pero ahora no hay gente. No tenemos profesionales para dar lo que nosotros exigimos, porque hay gente pero que no te responde. Yo, por ejemplo, he contratado a uno y a los 15 días lo tengo de baja. Me encuentro eso y este es el grave problema que tenemos". Y, sobre el contraste con el pasado: "Vine aquí y estuve trabajando en una empresa de recogida de huevos. No me iba mal en la empresa. Toda la gente que tenía recogiendo huevos había estado trabajando conmigo en la obra".

Lo que los datos dicen

Los datos de BBVA Research retratan el envejecimiento: en 2007, uno de cada cinco albañiles tenía menos de 30 años; en 2024 eran el 4%. En el otro extremo, los mayores de 45 años han pasado de alrededor del 34% a más del 65% de la plantilla. El informe de BBVA Research, elaborado a partir de datos del INE, recoge específicamente la evolución por edades de los albañiles. El sector de la construcción, según recogió El Blog Salmón en febrero de 2026, "entra en crisis estructural": menos empleo, más bajas, más permisos y falta de mano de obra que frena la actividad. Hernán no menciona la cifra, pero su experiencia es el síntoma vivo de la estadística.

Y ahora qué. La paradoja de Hernán, empresa de reformas con lista de espera, pero sin plantilla para responder, se reproduce en todo el sector. El Blog Salmón ya lo había documentado en 2024: "España necesita construir nueva vivienda como locos los próximos años. Un gran obstáculo: falta mucha mano de obra en construcción". El problema es que el relevo generacional no llega y, según Sergio Angusto, director general de Coanfi, "fabricar más vivienda en España es muy difícil: no hay suelo suficiente ni capacidad para producirla". La demanda sigue siendo alta, mientras la falta de suelo, capacidad productiva y trabajadores cualificados limita la respuesta del sector.

Si más del 65% de la plantilla tiene más de 45 años y solo el 4% tiene menos de 30, el desequilibrio generacional es evidente, aunque estas cifras no permiten calcular cuántos trabajadores se jubilarán ni cuántos jóvenes entrarán al oficio. BBVA Research señala precisamente la necesidad de afrontar el relevo generacional ante el envejecimiento y la escasez de mano de obra. BBVA Research señala precisamente la necesidad de afrontar el relevo generacional ante el envejecimiento y la escasez de mano de obra.

Imagen | Sector Oficios Podcast