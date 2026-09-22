Marc Vidal, inversor: "Sólo desde España se enviaron 1.600 millones de euros a Marruecos en 2025 de personas que habían emigrado"

Marc Vidal, inversor y analista económico, lo ha contado en la sección Salida de emergencia del programa Herrera en COPE con una cifra que da vértigo. 1.600 millones de euros. Eso es, aproximadamente, lo que se envió desde España a Marruecos en 2025 por parte de personas que habían emigrado; según los datos del Banco de España recogidos por El País, las remesas desde España a Marruecos sumaron 1.589 millones de euros, casi el triple que diez años antes, cuando fueron 487 millones. Una cifra que da vértigo. Y sigue creciendo.

La cita extensa que cierra la entrevista deja el caso en sus propios términos, según recoge la COPE: "Cada joven que emigra supone un parado menos en la estadística y una fuente de divisas durante, por lo menos, 30 años... es un país que ha aprendido a monetizar su propio fracaso... ningún gobierno, ningún monarca ni nadie tendrá prisa por arreglar aquello que, mientras sigue roto, encima le llena la caja". El mecanismo, en palabras del propio Vidal, es una "válvula de escape" para las cuentas del reino alauí.

¿Cuánto del PIB marroquí son las remesas?

Alrededor del 7,5% del PIB marroquí. Esa es la cifra que ofrece el Banco Mundial para 2025. Las remesas se han convertido en una fuente fundamental de ingresos exteriores para Marruecos y su volumen supera ampliamente al de la inversión extranjera directa. En los primeros cuatro meses de 2026, la diáspora envió cerca de 40.000 millones de dirhams, unos 3.700 millones de euros, alrededor de un 10% más que en el mismo periodo del año anterior.

La inversión extranjera directa (IED) registrada en Marruecos entre enero y abril fue muy inferior a las remesas. En ese periodo, las remesas alcanzaron unos 39.979 millones de dirhams, frente a unos 11.650 millones de dirhams de IED, de modo que los envíos de los emigrantes fueron más de tres veces superiores. Ambas cifras permiten hacerse una idea del peso que tienen las remesas en la economía marroquí. Telón de fondo: el paro juvenil marroquí ronda el 37%. Según el Alto Comisionado para el Plan de Marruecos, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años fue del 37,2% en 2025, una cifra que ayuda a entender el peso que tiene la emigración en la economía del país.

¿A dónde va ese dinero? A consumo corriente. El 87% de las remesas se destina a gasto de los hogares, según datos citados por Bank Al-Maghrib y recogidos por distintos medios económicos. "Estos envíos sostienen a los hogares pero no levantan fábricas ni crean los empleos que harían innecesario marcharse", desliza Vidal en la entrevista. La consecuencia económica es directa: buena parte del dinero enviado desde el extranjero termina sosteniendo el consumo de las familias marroquíes.

Si las remesas son una de las grandes fuentes de ingresos para los hogares marroquíes y una parte mayoritaria se destina al consumo corriente, qué pasa el día que el paro juvenil deje de expulsar jóvenes al exterior. Vidal lo zanja con una línea que también es una advertencia: "Mientras sigue roto, encima le llena la caja". El tiempo nos lo dirá. De momento, los 1.589 millones de euros que España envió a Marruecos en 2025 equivalen aproximadamente al 1% del PIB marroquí, mientras que las remesas procedentes de todos los países superaron los 122.000 millones de dirhams. En 2026, los envíos siguen creciendo. La caja, mientras tanto, sigue llena.

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