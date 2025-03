La inteligencia artificial se ha colado silenciosamente en nuestras vidas. Cada vez más de lo que leemos está escrito por ellas

No es un secreto para nadie. La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados y lo hace cada día más. Infiltrándose en todos los sectores profesionales e incluso, en nuestra vida cotidiana.

Desde asistentes virtuales hasta sistemas de recomendación en plataformas de streaming, la inteligencia artificial está presente en más lugares de los que imaginamos.

Sin embargo, uno de los ámbitos donde su impacto está siendo más significativo, y a la vez más discreto, es en la generación de contenido escrito. Cada vez más de lo que leemos en internet, desde artículos hasta publicaciones en redes sociales, está siendo creado por sistemas de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que se produce y consume contenido. Herramientas como GPT-4, desarrolladas por OpenAI, permiten generar textos coherentes y bien estructurados en cuestión de segundos.

Estas tecnologías no solo son capaces de imitar el estilo de escritura humana, sino que también pueden adaptarse a diferentes tonos y contextos, lo que las hace extremadamente versátiles.

Según un informe reciente, más del 30% del contenido online podría estar siendo generado por sistemas de inteligencia artificial. Este dato, compartido por Ethan Mollick en su cuenta de Twitter (@emollick), destaca cómo estas tecnologías están transformando la industria del contenido digital.

The past 18 months have seen the most rapid change in human written communication ever



By. September 2024, 18% of financial consumer complaints, 24% of press releases, 15% of job postings & 14% of UN press releases showed signs of LLM writing. And the method undercounts true use pic.twitter.com/V1N6wKgTKZ