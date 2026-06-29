Marc Vidal, experto económico: el 85% de los jóvenes vive con sus padres no por sus salarios ni por el precio de la vivienda

El analista desgrana las razones que detienen la emancipación de las nuevas generaciones en España, apuntando más allá de las variables inmobiliarias clásicas.

La falacia de la ecuación inmobiliaria

El debate sobre la incapacidad de la juventud para abandonar el núcleo familiar suele reducirse a un diagnóstico aritmético simple: la brecha entre los ingresos mensuales y las cuotas del mercado inmobiliario. Sin embargo, el análisis macroeconómico contemporáneo empieza a desmontar este lugar común. Como explicaban en Diario AS, el 85% de los jóvenes en España vive todavía con sus padres, una cifra alarmante que el experto Marc Vidal no atribuye de forma exclusiva ni a los salarios actuales ni al encarecimiento de los pisos.

La raíz del problema, de hecho, se hunde en una anomalía mucho más profunda del modelo económico nacional. La narrativa convencional insiste en culpabilizar de manera unívoca a la inflación residencial, obviando que la emancipación requiere, ante todo, una base de previsibilidad financiera que el mercado de trabajo actual es incapaz de insuflar. Aunque las estadísticas reflejen repuntes puntuales en las retribuciones nominales, la realidad fáctica demuestra que la ausencia de estabilidad crónica opera como un dique invisible. Las entidades bancarias y los arrendadores no exigen únicamente una nómina solvente; demandan una garantía de continuidad que el tejido empresarial no puede suscribir debido a sus propias rigideces. El mercado expulsa el ahorro antes incluso de que este se genere.

Las costuras del mercado laboral

Ahora bien, el retraso sistemático en la creación de hogares independientes no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de un ecosistema laboral fatigado. El perfil demográfico más joven afronta una precariedad que las reformas normativas recientes solo han conseguido maquillar sobre el papel. Como muestra la radiografía social sobre cómo la edad media de emancipación en España vuelve a retrasarse, la parálisis juvenil responde a factores estructurales que desbordan la negociación contractual básica. La temporalidad real ha mutado bajo nuevas figuras jurídicas, pero el subempleo y las jornadas parciales siguen truncando cualquier expectativa de autonomía real.

A este escenario de incertidumbre se añade el impacto de las políticas públicas de empleo, que a menudo priorizan la corrección de datos macroeconómicos superficiales frente a la solidez del mercado. Mientras el foco se sitúa en el salario mínimo, las empresas absorben unos costes operativos crecientes que terminan drenando su capacidad para ofrecer contratos de largo recorrido. De hecho, el incremento de las tensiones financieras en las organizaciones se manifiesta en indicadores transversales, como los informes sectoriales sobre cómo las bajas laborales han crecido sustancialmente afectando al PIB, lo que compromete la productividad global del país. El resultado es un entorno corporativo a la defensiva, donde la contratación de personal joven se percibe como un factor de riesgo en lugar de una inversión de futuro. La liquidez inmediata es un espejismo si la estructura que la sostiene es de barro.

El ahorro imposible y la red familiar

Sin embargo, el bloqueo habitacional no se soluciona únicamente interviniendo los precios de los inmuebles comerciales o residenciales. Las medidas de control de rentas ensayadas por las administraciones tienden a contraer la oferta de forma inmediata, logrando el efecto inverso al deseado. El análisis sectorial pone negro sobre blanco que los precios del alquiler no dejan de subir en España a pesar de los parches regulatorios implantados, lo que demuestra la ineficacia de combatir un problema de escasez estructural mediante la simple restricción de la norma. Sin un aumento neto del parque disponible, la competencia expulsa a los eslabones más débiles de la cadena social.

Ante este panorama, el hogar paterno deja de ser una elección cultural para convertirse en la única red de protección social efectiva disponible para el ciudadano. El sistema público de bienestar ofrece coberturas de contingencia, pero la verdadera amortiguación de la precariedad la asumen las familias de forma silenciosa. Comprender la naturaleza profunda de esta crisis obliga a repasar con perspectiva histórica qué es la Seguridad Social y cómo funciona su red protectora de carácter institucional, un entramado que hoy se ve complementado, y en ocasiones sustituido, por el colchón patrimonial de los progenitores. El 85% de dependencia juvenil no es, en consecuencia, un problema de precios o salarios aislados; es el reflejo de un país que ha convertido la casa de los padres en el último salvoconducto frente a la intemperie del mercado.

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