Las mejores cuentas bancarias sin comisiones y con rentabilidad para ahorrar en 2023

Todos recordamos como nuestros abuelos creían que con guardar los ahorros en casa era más que suficiente, no consideraban la necesidad de abrirse una cuenta bancaria y depositar allí el trabajo de toda su vida y de su familia. Esta creencia hoy en día es inviable y es que necesitamos de los bancos para nuestro día a día.

La seguridad y tranquilidad, las domiciliaciones bancarias o los pagos con tarjetas son algunas de las razones que nos unen inexorablemente a las entidades bancarias. Estamos condenados a entendernos. Pero, ¿nos entendemos?

Probablemente habrás percibido que las comisiones de tu cuenta han subido, te informaron de ello y activaste todas las alarmas. La gran mayoría de los bancos están siguiendo esta estrategia de subida mediante el aumento de las comisiones por mantenimiento de las cuentas corrientes.

La política económica europea la causante

La política económica llevada a cabo desde Europa hace que las entidades bancarias sufran las consecuencias y la baja rentabilidad sea un hecho. Los tipos de interés se encuentran en mínimos históricos y ante esto las compañías bancarias han decidido actuar.

Según el Banco de España, las comisiones bancarias son esas cantidades que los bancos te adeudan como contraprestación a los servicios que prestan, y estas son tarifas libres por lo que cada entidad establecerá lo que considere necesario. De este modo, la respuesta de los bancos no se ha hecho esperar, y para hacer frente a las pérdidas han subido las comisiones por el mantenimiento de las cuentas a sus clientes.

Empieza la búsqueda de banco

La respuesta de los usuarios tampoco se ha hecho de rogar, y es que ante tal panorama todos nos ponemos a la búsqueda de ese banco que mejore nuestras condicionesactuales. Es esperanzador saber que aún existen algunos bancos que continúan ofreciendo cuentas sin comisiones y con ventajas interesantes.

El problema de la nómina ya no será tal, y es que si no percibes cada mes una nómina y tu banco te cobra mantenimiento por no tenerla también podrás ahorrarlo. Existen entidades bancarias que tampoco te cobrarán por no tener domiciliada tu nómina. Según tu situación podrás acogerte a unos u otros.

Si no tienes nómina domiciliada

Es interesante que sepas que las entidades bancarias que no te cobrarán cuotas de mantenimiento sin tener la nómina domiciliada ni tampoco ningún tipo de ingresos son la Cuenta Online del Santander, la Cuenta Online del Sabadell, la Cuenta NoCuenta de ING, la Cuenta Online de BBVA, la Cuenta Clara de Abanca, la Cuenta Inteligente de EVO Banco y la Cuenta Corriente Open de Openbank.

Sin embargo, estas entidades bancarias saben bien lo que hacen y si decides domiciliar la nómina con ellos te ofrecerán beneficios que necesitarás sopesar. Así por ejemplo, la Cuenta Online del Sabadell nos regalarán 175 euros, la Cuenta Online del Santander hará lo propio con 150 euros y la Cuenta Clara de Abanca llegaría hasta los 300 euros.

Si tienes nómina domiciliada

Si eres de los que tienes nómina debes saber que existen ofertas interesantes si decides domiciliarlas con estas entidades. Podrás disfrutar de ventajas como rentabilidad, regalos o devolución de parte de recibos por ejemplo.

En estas circunstancias resulta valorable la Cuenta Evolución de Banco Mediolanum, que además de no tener comisiones tiene una rentabilidad del 1,41% TAE para saldos de hasta 10.000 euros, y como regalo te devuelven el 1% de todos tus recibos domiciliados. Para disfrutar de esto deberás invertir al menos 25.000 euros en fondos, planes de pensiones o seguros de vida.

Bankinter es otra entidad interesante. Con un saldo de hasta 5.000 euros, nómina y recibos domiciliados y usando la tarjeta al menos tres veces al trimestre, pagará un interés del 5% TAE el primer año y del 2% el segundo.

Otra opción sería BBVAo Abanca, que regalan 150 y 300 euros respectivamente para nuevos clientes con nómina y cumplimiento de permanencia.

Cuentas sin comisiones

Si lo que necesitas es tener una cuenta simplemente para ahorrar, también existen propuestas interesantes ya que no tendrás comisiones por lo que podrás ahorrar y ahorrar.

En estas circunstancias las cuentas online son un gran filón. Cuentas como la Cuenta Online Sabadell, la Cuenta Online Santander, la Cuenta Online sin comisiones de BBVA, la Cuenta NoCuenta de ING o la Cuenta Open de Openbank, ofrecen cuentas sin comisiones, con tarjeta débito gratuita y sin ataduras. Entre ellas existen mínimas diferenciascomo la de BBVA que te ofrece la tarjeta gratuita hasta dos titulares o la Cuenta Clara Abanca que además de la tarjeta de débito te ofrece también la de crédito gratis y sus transferencias llegan en el día.

En definitiva, existen multitud de ofertas en función de cuál sea nuestra situación. Tengas nómina o no, decidas domiciliar recibos o si eres de los que únicamente pretende ahorrar. El mercado nos ofrece unas cuentas en alza para competir ante la subida de las comisiones de los bancos tradicionales.