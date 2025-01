La mitad de los Gen Z dicen que no están preparados ni de lejos para la vida laboral. Y sus empresas lo confirman

En EEUU, los jóvenes sienten que no están preparados para la vida adulta. Los retos laborales les sobrepasan, y las empresas tienen la misma percepción; no es casual que nadie quiera trabajar con ellos. Entre otras cuestiones, destacan que los candidatos carecen, a menudo, de iniciativa, comunicación, resolución de problemas y resiliencia.

Estas semanas, una encuesta reciente de Gallup y la Walton Family Foundation a más de 4,000 personas de la generación Z reveló que el 49 % de los encuestados afirmó no sentirse preparado para el futuro. Pero todo ello va más allá de los sospechosos habituales, como apunta The New York Times.

Para la gen Z, el futuro es hoy

Si bien el debate solía centrarse en la influencia de las redes sociales o los años de pandemia, empieza a dibujarse una razón más profunda: la generación Z ha crecido con una notable falta de autonomía que está condicionando sus primeras experiencias laborales.

Según Business Insider, cuatro de cada diez líderes empresariales no considera que esta generación esté preparada para entrar en la oficina, e incluso evita contratar al subgrupo al percibir rasgos negativos: escasa ética del trabajo, poca comunicación y un sentido del derecho. En su mayoría, afirman que las clases de protocolo podrían ayudar. En consecuencia, cada vez menos empresas optan por contratarlos.

El punto clave se encuentra ubicado en este abismo entre la falta de preparación en la vida académica y la exigencia de esas habilidades en el mundo laboral. Una encuesta colaborativa de la Brookings Institution y Trascend ha descubierto que existe una creciente desconexión: solo el 33% de los estudiantes de décimo grado (cuatto de la ESO, en España) confirmaron que se les permite desarrollar sus propias ideas en clase: el resto, no.

Autonomía y motivación

Esto genera problemas de motivación, pues el sistema obliga y exige a los alumnos estar presentes sin que puedan perseguir objetivos propios. En este sentido, investigadores como Johnmarshall Reeve y su equipo han demostrado en distintos ensayos (por ejemplo, What teachers say and do to support students' autonomy during a learning activity) cómo cuando los estudiantes tienen la oportunidad de tomar su propia iniciativa, se comprometen más y refurezan o dominan nuevas habilidades, consiguen mejores notas y son más felices.

De este modo, la falta de preparación laboral puede estar relacionada con métodos educativos que no fomentan la autonomía en los estudiantes, que es lo que permite promover la autorregulación, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas.

En cualquier caso, dar autonomía a los jóvenes no significa bajar las expectativas o convertir la educación en "algo simple y divertido", sino exigirles que se identifiquen con los temas y persigan objetivos propios: que construyan estrategias, y aprendan de sus errores.

Habilidades blandas, necesarias

De este modo, entre las empresas se ha señalado, a menudo, la importancia de las habilidades blandas (soft skills), como la comunicación efectiva y la adaptabilidad. Una encuesta de Intelligent.com a líderes empresariales concluyó que el 40 % considera que los jóvenes de la generación Z no cuentan con estas competencias esenciales, que deberían integrarse en la educación desde etapas tempranas. Por lo tanto, concluye que son perfiles difíciles de gestionar a nivel laboral, con todas las complicaciones que esto supone.

En conclusión, la desconexión entre la educación y las demandas del mercado laboral subraya la necesidad de revisar los enfoques actuales. A grandes rasgos, el ámbito laboral está exigiendo habilidades a unas generaciones que no han sido preparadas para los retos laborales actuales. Si no hay cambios, existe el riesgo de que se perpetúe esta idea en ambasdirecciones: las empresas, cada vez rehuirán más a la generación Z; y la generación Z, sentirá que nunca tuvo la oportunidad.