Un influencer tiene la solución al problema de la vivienda. Le pide a una inmobiliaria “un piso o un dúplex por dos historias al día”

El encarecimiento de la vivienda está llevando a muchos compradores a buscar alternativas para acceder a una propiedad. Sin embargo, estas están llegando a un punto que roza el absoluto surrealismo. O, más bien, a una cara dura sin complejos.

La propuesta de un creador de contenido a una agencia inmobiliaria es, cuanto menos, sorprendente: conseguir un piso o un dúplex sin desembolsar dinero, ofreciendo a cambio publicidad en sus redes sociales. Sin más.

La conversación, difundida mediante una captura de WhatsApp publicada por un agente inmobiliario, muestra cómo el influencer plantea una colaboración comercial que se prolongaría durante toda la vida de la hipoteca pero ¿y si la empresa cierra antes de que la hipoteca sea saldada con historias en Instagram? De esa parte, nada se sabe.

Un piso a cambio de dos historias diarias en Instagram

El influencer fue directo a intentar conseguir su propósito: "En Instagram tengo más de 100.000 seguidores, en TikTok casi 50.000 y en Facebook más de 20.000". O lo que es lo mismo, asegura reunir más de 170.000 seguidores, aunque no se dispone de información sobre posibles duplicidades entre plataformas, su alcance real o las visualizaciones de sus publicaciones. Datos muy importantes y que presentan todo este tipo de profesionales para conseguir publicidad.

Tras explicar su actividad, plantea directamente el intercambio que desea negociar con la inmobiliaria. "Si ustedes me dan un piso o un dúplex yo puedo publicar dos historias al día en mis redes sociales durante todo el tiempo que dure el crédito hipotecario", propone.

Y no le vale cualquier cosa. El interesado busca una vivienda de hasta dos habitaciones y ofrece compartir los enlaces a sus perfiles para demostrar el alcance de su actividad.

En resumidas cuentas: dicha propuesta implica sustituir el pago económico de la vivienda por una prestación publicitaria continuada, aunque no se especifica cómo se formalizaría la operación ni quién asumiría las obligaciones hipotecarias y los demás gastos propios de la compra de una vivienda.

La respuesta del agente inmobiliario se vuelve viral

El trabajador de la inmobiliaria, en un principio, no parece comprender el planteamiento. De hecho, responde simplemente con un signo de interrogación. Tras asimilarlo, comparte la conversación en redes sociales sin revelar, eso sí, la identidad del remitente. A partir de ahí la polémica está servida.

Como se comentaba anteriormente, uno de los aspectos que más llama la atención es la duración del acuerdo. Si la financiación hipotecaria se extendiera durante 30 años, el influencer tendría que mantener su actividad publicitaria durante tres décadas y la inmobiliaria no debería cerrar (por su bien).

Dos historias diarias equivaldrían a unas 730 publicaciones anuales y aproximadamente 21.900 durante ese periodo, sin considerar los años bisiestos. No salen las cuentas.

Los jóvenes apenas compraron una de cada diez viviendas vendidas en 2025

Este surrealista momento tiene lugar en una época donde los jóvenes tienen serias dificultades crecientes para acceder a una propiedad.

Según los datos del Consejo General del Notariado, las personas de entre 18 y 30 años representaron únicamente el 9,6% de los compradores de vivienda en España durante 2025.

En 2007, cuando el mercado inmobiliario alcanzó el máximo de la anterior burbuja, este grupo concentraba el 22,5% de las adquisiciones.

El precio medio de la vivienda plurifamiliar aumentó un 10% en 2025, hasta alcanzar los 2.194 euros por metro cuadrado, superando los niveles de 2007 en términos nominales.

Así, una vivienda de 80 metros cuadrados tendría un precio aproximado de 175.520 euros si se aplicara esa media nacional, sin incluir impuestos ni otros gastos de compraventa.

El problema también está relacionado con el desequilibrio entre la creación de hogares y la construcción residencial.

Entre 2022 y 2024 se constituyeron 720.000 hogares en España, mientras que finalizaron las obras de 274.000 viviendas, según los datos expuestos por los notarios.

La diferencia asciende a 446.000 unidades, aunque no constituye por sí sola una medición completa del déficit residencial.

La falta de vivienda nueva agrava las dificultades de acceso

Albert Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado, ha advertido de las consecuencias que puede tener la insuficiente construcción de viviendas durante los próximos años. "Sigue habiendo un problema de falta de construcción de vivienda".

El responsable también destacó la importancia de mejorar el transporte público y agilizar la tramitación de licencias para responder a las necesidades residenciales.