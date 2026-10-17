Ratificada la sentencia contra el hermano de Julio Iglesias por defraudar casi 20 millones a Hacienda

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Carlos Iglesias de la Cueva, hermano del cantante Julio Iglesias, a seis meses de cárcel por un delito fiscal. La sentencia también le obliga a abonar los 19,62 millones de euros defraudados, más una multa de 9,81 millones. La defensa del empresario había presentado un recurso de casación contra la condena que dictó la Audiencia Provincial de Madrid en 2023, pero los magistrados lo han rechazado, según informa El País, que recuerda que el caso está relacionado con la venta de unos terrenos en 2001 por más de 46 millones de euros.

Durante el juicio, añaden desde Europa Press en su cobertura del tema, el acusado se negó a declarar y rechazó pactar una rebaja de condena con la Fiscalía, que de inicio solicitaba cuatro años de prisión. “No merezco el trato que he tenido”, manifestó en su turno de última palabra, según las informaciones publicadas durante el proceso. Carlos Iglesias alegó que se habían vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. También cuestionó el uso de documentos aportados por su antiguo abogado panameño. Sin embargo, el Supremo rechazó sus argumentos sobre el secreto profesional y confirmó la condena.

La operación inmobiliaria de más de 46 millones de euros

En 1989, la sociedad panameña Rolimpa Trading Corporation, gestionada por Iglesias, adquirió tres parcelas en el distrito madrileño de Vicálvaro por unos 601.012 euros. En 2001, los terrenos se vendieron por más de 46 millones de euros. La operación generó una cuota tributaria defraudada de 19.624.655,16 euros, correspondiente al impuesto que debía haberse pagado en España. La sentencia considera probado que Rolimpa no desarrollaba una actividad económica real y que su patrimonio estaba constituido por los terrenos objeto de la operación. En 2001, Iglesias también vendió sus acciones de Ganivet Investment S.A. a la sociedad panameña Rodes Finance Inc. por 18,5 millones de dólares, según la información publicada sobre el caso.

El Tribunal Supremo mantiene la condena y las sanciones económicas impuestas. Carlos Iglesias deberá abonar los 19,62 millones de euros defraudados, más los intereses correspondientes, y una multa de 9,81 millones, equivalente a la mitad de la cuota evadida. Además, durante cuatro años no podrá obtener determinadas subvenciones o ayudas públicas ni beneficiarse de ciertos incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

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