El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico

Un lugar común domina nuestros desvelos financieros a medida que peinamos canas y hacemos números con la calculadora del ahorro: el ansiado retiro dorado. Muchos ahí suelen pensar en la playa. Otros, por gusto, o por la implacable escalada del mercado inmobiliario que ha convertido la costa en un deporte de riesgo para muchos, con un precio medio de la vivienda en España que ya ronda los 210.000 euros, pueden optar por mirar el mundo rural, como por ejemplo a un bonito pueblo de Ourense.

Leiro es un recoleto municipio enmarcado en la verde comarca de O Ribeiro que ronda los 1.400 habitantes, pero que esconde un atractivo superlativo para el bolsillo de cualquier comprador: un precio medio de venta de 451 euros por metro cuadrado en agosto de 2026, según los datos de Idealista. En septiembre, la cifra se situó en 444 euros por metro cuadrado. Esto hace que, según recoge Faro de Vigo, el lugar figure entre las alternativas más asequibles para comprar vivienda. Hablamos de un coste muy reducido si lo comparamos con ciudades gallegas como Pontevedra, Vigo o A Coruña, donde el metro cuadrado supera ampliamente los 2.000 euros.

Pero el secreto de este enclave gallego no reside tan solo en el ladrillo barato

Mudarse a una zona poco poblada suele despertar el miedo al aislamiento. Ya saben, temer no tener una farmacia cerca. Pero Leiro ofrece un entorno rural con servicios y comercios locales. La localidad se encuentra a unos 30 minutos en coche de Ourense. A esto se le suma un entorno natural atractivo: desde el paseo fluvial de O Salgueiral, con su puente colgante, hasta las rutas del entorno de Pena Corneira, sin olvidar el patrimonio histórico del monasterio de San Clodio, un conjunto monástico cuyo origen no está del todo claro y que, tras su restauración, se ha convertido en hotel.

La letra pequeña. Si el desembolso inicial de adquisición ya resulta tentador sobre el papel, la fiscalidad autonómica puede mejorar todavía más la operación. Al adquirir una casa de segunda mano, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) general en Galicia es del 8 %. Sin embargo, determinadas compras de vivienda en zonas rurales que cumplen las condiciones establecidas por la normativa pueden beneficiarse de un tipo reducido del 6 %, que puede descender al 5 % si la vivienda se destina a residencia habitual y se cumplen los requisitos legales. No basta con empadronarse en el municipio: hay que comprobar las condiciones fiscales aplicables a la operación antes de formalizar la compra. La Axencia Tributaria de Galicia detalla los requisitos y límites económicos para acceder a estas reducciones.

Si echamos mano de la calculadora, el movimiento biográfico adquiere todo el sentido del mundo. Comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en Leiro, podría suponer unos 45.100 euros de media. Se trata de cantidades que contrastan con los precios de las grandes ciudades, donde el ahorro necesario para comprar una vivienda suele ser considerablemente mayor. Para poner en perspectiva el desembolso inicial, también conviene tener en cuenta los gastos y el ahorro necesarios para comprar una casa.

Afrontar la tercera edad con una buena calidad de vida y tranquilidad financiera no siempre requiere haber acumulado un patrimonio descomunal a lo largo de décadas. A veces, la respuesta es más sencilla de lo que parece: basta con saber dónde mirar.

Imagen | Turismo de Ourense