Simulan un divorcio de mutuo acuerdo para declararse ambos vulnerables y cobrar dos Ingresos Mínimos Vitales, algo que sería imposible si continuaran casados

Un divorcio sobre el papel, dos domicilios diferentes y una convivencia que, en realidad, nunca habría terminado. Paripé montado sí, pero ¿y fraude?

Este es el supuesto mecanismo que estaría permitiendo a determinadas parejas solicitar dos prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuando anteriormente recibían una sola ayuda familiar.

La denuncia sostiene que algunos matrimonios estarían recurriendo a separaciones ficticias para obtener dos prestaciones individuales, llegando a superar conjuntamente los 2.000 euros mensuales en determinados supuestos.

Un divorcio ficticio para aparentar dos hogares independientes

El procedimiento denunciado comenzaría con una separación de mutuo acuerdo. Donde uno de los cónyuges cambiaría su empadronamiento al domicilio de sus padres, mientras el otro permanecería en la vivienda habitual.

De esta manera, ambos intentarían presentarse ante la Seguridad Social como personas pertenecientes a unidades de convivencia diferentes, pese a continuar manteniendo una vida en común. O lo que es lo mismo: una presunta treta para conseguir prestaciones que podrían no corresponderles.

Y es que, la normativa del IMV distingue entre beneficiarios individuales y unidades de convivencia. Como regla general, las personas que comparten domicilio y mantienen determinados vínculos familiares forman una misma unidad, cuyos ingresos y patrimonio se examinan conjuntamente.

Por tanto, dos cónyuges que conviven no pueden dividir artificialmente su hogar para obtener dos ayudas independientes.

Qué dice la ley sobre las separaciones y el Ingreso Mínimo Vital

La Ley 19/2021, reguladora del IMV, contempla excepciones para las personas que han iniciado trámites de separación o divorcio. Su artículo 7 permite reconocer una unidad independiente cuando una persona abandona el domicilio familiar por este motivo. Además, determinadas exigencias de independencia previa respecto a los progenitores dejan de aplicarse en estas circunstancias, según explica la Seguridad Social.

Sin embargo, estas excepciones no autorizan a simular una ruptura ni eliminan los controles económicos. La separación debe responder a circunstancias reales y acreditables.

¿Pueden cobrar más de 2.000 euros entre los dos?

Las cuantías oficiales del IMV para 2026 establecen una renta garantizada de 733,60 euros mensuales para una persona adulta sola y de 953,68 euros para una unidad formada por dos adultos.

Una unidad de dos adultos con dos menores tiene una referencia de 1.393,84 euros, mientras que otra con tres o más menores alcanza los 1.613,92 euros.

Por tanto, dos prestaciones individuales ordinarias no alcanzarían por sí solas los 2.000 euros. Para llegar a esa cantidad tendrían que concurrir otras circunstancias, como la existencia de menores y complementos aplicables.

¿Qué consecuencias tendría descubrirse el engaño?

En este caso en concreto, si la Seguridad Social acredita que se han falseado las condiciones de convivencia para obtener prestaciones indebidas, puede revisar el expediente, suspender o extinguir la ayuda y reclamar las cantidades cobradas.

La normativa también contempla infracciones y sanciones por ocultar información relevante. En supuestos especialmente graves, los hechos podrían tener consecuencias penales.

El portal oficial del Ingreso Mínimo Vital recuerda que el INSS comprueba los requisitos económicos y puede realizar verificaciones adicionales durante la tramitación.

La denuncia difundida en televisión con diferentes videos publicados en redes sociales por los beneficiarios presumiendo de sus cobros, puede ser el principio del fin de una situación anómala y presuntamente fraudulenta.

Imagen | Instagram El programa de Ana Rosa