Arturo Valls, sobre su experiencia invirtiendo en inmuebles: "Ya invertí en su momento. Pero es algo muy frío, muy resultadista, nada romántico"

"Ya invertí en inmuebles en su momento. Pero es algo muy frío, muy resultadista, nada romántico". El presentador, actor y productor Arturo Valls no parece especialmente atraído por la idea de rentabilizar su dinero a través del mercado de la vivienda. Según leemos en una entrevista publicada en Valencia Plaza, el emblemático conductor de Ahora Caigo prefiere destinar sus recursos a proyectos que le aporten algo más que un rendimiento económico. "Prefiero hacer otras cosas en las que tengan más peso los buenos momentos", apunta. "No siempre se consigue, pero es algo que suelo poner como objetivo más allá de los resultados económicos", explica.

Uno de sus principales proyectos empresariales es Pólvora Films, la productora que fundó en 2015 y con la que ha participado en largometrajes nacionales como Los del túnel o Tiempo después. La aventura empresarial en la producción audiovisual, sin embargo, conlleva riesgos financieros que el valenciano encaja con ironía. "Si lo que se quiere es ganar dinero, no le recomendaría a nadie que se metiera en esto", sentencia. Su filosofía de gestión busca evitar pérdidas sin renunciar a disfrutar del proceso: "Objetivo número uno: no palmar pasta, porque tampoco soy idiota. Objetivo número dos: que el proceso sea nutritivo, que aporte y sea divertido", advierte.

Pólvora Films y los riesgos de invertir en cine

Detrás de esa declaración de intenciones hay también una industria que cuenta con mecanismos específicos de financiación. Las productoras españolas no dependen exclusivamente de la taquilla para recuperar sus inversiones: el sector audiovisual se apoya, entre otros instrumentos, en deducciones tributarias y en estructuras como las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que permiten canalizar inversiones hacia producciones cinematográficas bajo determinados requisitos legales. Así lo contempla el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que regula los incentivos fiscales para las producciones audiovisuales.

En concreto, Los del túnel registró una recaudación de aproximadamente 1,1 millones de euros y 184.077 espectadores, de acuerdo con los registros oficiales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). La película contó con varias productoras, entre ellas Pólvora Films, Estela Films y Toniconinormal AIE, tal y como recoge la ficha técnica de Estela Films. A estos ingresos pueden sumarse posteriormente los procedentes de otras ventanas de explotación, aunque no hay datos públicos que permitan determinar la rentabilidad final de la película para sus productores.

Pero los platós no son el único foco de diversificación. En junio de 2025, el presentador lanzó Socarrón, una marca de arroz premium de la variedad Albufera, adscrita a la Denominación de Origen Valencia. Para introducirse en el mercado sin tener que asumir toda la complejidad de producir y procesar el arroz por su cuenta, Valls apostó por colaborar con Arroz Dacsa. El fabricante aporta su experiencia en el sector y se encarga de elaborar el producto, mientras que el actor pone su imagen al servicio de la marca para situar el arroz en los lineales de grandes superficies como El Corte Inglés. La compañía presentó oficialmente el proyecto el 18 de junio de 2025, destacando la colaboración con el presentador y el uso de arroz Albufera con denominación de origen. El producto también figura en el catálogo de El Corte Inglés, donde el paquete de un kilogramo aparece a 4,49 euros.

La rentabilidad inmobiliaria frente al dividendo emocional

Frente a la aparente seguridad del mercado residencial, esta estrategia muestra cómo el apetito por el riesgo también depende de los objetivos personales de cada inversor. La inversión en vivienda ofrecía una rentabilidad bruta del 6,7 % en España al cierre de 2025, según los datos publicados por Idealista en enero de 2026. Sin embargo, esta cifra no equivale al beneficio neto del propietario, ya que no incluye gastos de mantenimiento, impuestos ni posibles periodos sin inquilinos. Valls parece preferir otros terrenos de juego: la presión de los cines y los supermercados antes que la gestión de una cartera inmobiliaria. Al final, más allá de que las cifras cuadren a final de año, el atractivo de sus proyectos parece estar también en las experiencias que le proporcionan, un dividendo emocional que, en su caso, pesa tanto como los resultados económicos.

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