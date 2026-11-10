Afra Blanco (UGT) exige "freír a impuestos" a quienes tienen dos viviendas mientras el esfuerzo hipotecario se asfixia

La vivienda es un campo de batalla fiscal duro de roer. Afra Blanco, sindicalista de UGT (Unión General de Trabajadores), ha puesto el foco en la asimetría tributaria que beneficia a determinados operadores frente a las familias. Según recoge El Español, la colaboradora televisiva ha sido tajante al reclamar que "a las personas que tienen dos viviendas hay que freírlas a impuestos". Su tesis es directa: el sistema impositivo debe facilitar el acceso a una primera vivienda a los trabajadores y penalizar a quienes hacen negocio con ella, alejando de paso la culpa que algunos discursos vierten sobre los inmigrantes.

El dardo al Gobierno. La crítica de Blanco no se limita a los grandes tenedores. La sindicalista ya había cargado contra una campaña del Ministerio de Vivienda de octubre de 2025, donde se mostraba a tres personas mayores compartiendo piso en 2055. "Si uno defiende que para invertir mejor te vas a la bolsa y no inviertes en un derecho fundamental y un bien básico como es la vivienda, desde luego no puedes compartir la esencia de este anuncio. No puedes", explicó Blanco. Además, la portavoz exige a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que reaccionen en bloque para intervenir el sector.

Asimetría fiscal. Las diferencias que denuncia Blanco tienen cifras concretas en regiones como la Comunidad de Madrid. En 2026, un comprador particular que adquiere una vivienda de segunda mano se enfrenta a un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP, en la jerga) general del 6 %. Sin embargo, determinadas empresas de compraventa inmobiliaria pueden beneficiarse de un tipo reducido del 2 % si adquieren el inmueble para incorporarlo a su activo circulante y cumplen los requisitos establecidos por la normativa. Entre ellos, deben revender la vivienda en un plazo máximo de tres años. Una diferencia que supone un gran ahorro para el inversor frente a la familia que busca techo.

Esfuerzo al límite. Este debate choca con una realidad macroeconómica cada vez más tensa. Según los datos difundidos por la Asociación Hipotecaria Española (AHE), la tasa de esfuerzo hipotecario, es decir, el porcentaje de los ingresos del hogar destinado a pagar la vivienda, superó en el primer trimestre de 2026 el umbral de referencia del 35 %. A esto se suma que el precio medio en el tercer trimestre del año alcanzó los 2.085 euros por metro cuadrado, tras dispararse un 10,6 % interanual. En concreto, adquirir una casa tipo de 90 metros cuadrados supone desembolsar unos 187.650 euros.

Mientras los precios siguen encareciendo el acceso a la vivienda, la fiscalidad continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre los distintos actores del mercado inmobiliario. La inversión empresarial y las operaciones de compraventa conviven con un escenario en el que las familias tienen cada vez más dificultades para acceder a un hogar. En teoría, el dinero está trabajando y generando rentabilidades, pero muchos hogares se quedan fuera del tablero.

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