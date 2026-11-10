HOY SE HABLA DE

Afra Blanco (UGT) exige "freír a impuestos" a quienes tienen dos viviendas mientras el esfuerzo hipotecario se asfixia

La sindicalista carga contra el trato fiscal a las empresas que compran y venden inmuebles en detrimento de las familias que buscan un hogar

Afra Blanco, sobre la vivienda: "A las personas que tienen dos viviendas hay que freírlas a impuestos"
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
redaccion

Redacción El Blog Salmón

Editor
redaccion

Redacción El Blog Salmón

Editor
543 publicaciones de Redacción El Blog Salmón

La vivienda es un campo de batalla fiscal duro de roer. Afra Blanco, sindicalista de UGT (Unión General de Trabajadores), ha puesto el foco en la asimetría tributaria que beneficia a determinados operadores frente a las familias. Según recoge El Español, la colaboradora televisiva ha sido tajante al reclamar que "a las personas que tienen dos viviendas hay que freírlas a impuestos". Su tesis es directa: el sistema impositivo debe facilitar el acceso a una primera vivienda a los trabajadores y penalizar a quienes hacen negocio con ella, alejando de paso la culpa que algunos discursos vierten sobre los inmigrantes.

El dardo al Gobierno. La crítica de Blanco no se limita a los grandes tenedores. La sindicalista ya había cargado contra una campaña del Ministerio de Vivienda de octubre de 2025, donde se mostraba a tres personas mayores compartiendo piso en 2055. "Si uno defiende que para invertir mejor te vas a la bolsa y no inviertes en un derecho fundamental y un bien básico como es la vivienda, desde luego no puedes compartir la esencia de este anuncio. No puedes", explicó Blanco. Además, la portavoz exige a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que reaccionen en bloque para intervenir el sector.

Arturo Valls, sobre su experiencia invirtiendo en inmuebles: "Ya invertí en su momento. Pero es algo muy frío, muy resultadista, nada romántico"
En El Blog Salmón
Arturo Valls, sobre su experiencia invirtiendo en inmuebles: "Ya invertí en su momento. Pero es algo muy frío, muy resultadista, nada romántico"

Asimetría fiscal. Las diferencias que denuncia Blanco tienen cifras concretas en regiones como la Comunidad de Madrid. En 2026, un comprador particular que adquiere una vivienda de segunda mano se enfrenta a un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP, en la jerga) general del 6 %. Sin embargo, determinadas empresas de compraventa inmobiliaria pueden beneficiarse de un tipo reducido del 2 % si adquieren el inmueble para incorporarlo a su activo circulante y cumplen los requisitos establecidos por la normativa. Entre ellos, deben revender la vivienda en un plazo máximo de tres años. Una diferencia que supone un gran ahorro para el inversor frente a la familia que busca techo.

Esfuerzo al límite. Este debate choca con una realidad macroeconómica cada vez más tensa. Según los datos difundidos por la Asociación Hipotecaria Española (AHE), la tasa de esfuerzo hipotecario, es decir, el porcentaje de los ingresos del hogar destinado a pagar la vivienda, superó en el primer trimestre de 2026 el umbral de referencia del 35 %. A esto se suma que el precio medio en el tercer trimestre del año alcanzó los 2.085 euros por metro cuadrado, tras dispararse un 10,6 % interanual. En concreto, adquirir una casa tipo de 90 metros cuadrados supone desembolsar unos 187.650 euros.

Juan Roig, dueño de Mercadona, sobre las dificultades de su empresa: "Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros"
En El Blog Salmón
Juan Roig, dueño de Mercadona, sobre las dificultades de su empresa: "Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros"

Mientras los precios siguen encareciendo el acceso a la vivienda, la fiscalidad continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre los distintos actores del mercado inmobiliario. La inversión empresarial y las operaciones de compraventa conviven con un escenario en el que las familias tienen cada vez más dificultades para acceder a un hogar. En teoría, el dinero está trabajando y generando rentabilidades, pero muchos hogares se quedan fuera del tablero.

Imagen | laSexta

Temas

Ver 1 comentarios

Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios