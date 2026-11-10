José, frutero: "La gente paga 2 euros por un paquete de patatas para microondas teniendo el kilo de patatas normales a uno"

José, un frutero con más de 30 años de oficio, según recoge el canal de YouTube de Adrian Lopera del que se hace eco El Español, resume el disparate de los nuevos hábitos de consumo de los más jóvenes. "Es absurdo pagar dos euros por un paquete de patatas para microondas teniendo el kilo de patatas normales a un euro", explica el comerciante. Como pasa siempre con la cesta de la compra contemporánea: a menor tiempo en la cocina, mayor margen para la industria. Los clientes alegan falta de minutos para preparar alimentos frescos, pero encuentran hueco diario para el gimnasio.

Mantener viva una tienda de barrio exige jornadas espartanas de más de 14 horas levantando cajas de género. En concreto, el negocio se sostiene sobre dos cotizantes: "En el negocio somos mi mujer y yo, ella también es autónoma", apunta José. Esta radiografía refleja las dificultades a las que se enfrentan los trabajadores por cuenta propia, con un sistema de cotización por ingresos reales que sigue generando controversia y que, según un análisis de El Blog Salmón, perjudica a uno de cada tres autónomos encuestados. Por su parte, la competencia es feroz. El frutero define a la gran superficie que tiene enfrente con una metáfora demoledora: es "un tiburón con la boca abierta todo el día esperando para comerte".

La patata fresca pierde terreno frente a los productos procesados

Las cifras del sector respaldan la preocupación del tendero. De acuerdo con el Análisis de Campaña del Ministerio de Agricultura (MAPA), el consumo de patata fresca en los hogares españoles cayó un 2,8% en 2024 respecto al año anterior, mientras que las compras de patata congelada aumentaron un 11% y las de patata procesada, un 2,2%. El resultado también se refleja en los precios medios: el consumidor pagó 7,40 euros por kilo de patata procesada, frente a los 1,24 euros de la fresca.

Pese a esta tormenta perfecta, la frutería de José logra facturar entre 1.000 y 2.000 euros diarios gracias a un ticket medio de ocho euros y la fidelidad de un centenar de vecinos. Sin embargo, mantener el negocio implica afrontar mermas, impuestos, gastos fijos y las cuotas de dos autónomos, unos costes que condicionan la rentabilidad final. Quien piense en montar una tienda de alimentación tradicional sin experiencia se encontrará con una barrera considerable. "Para emprender desde cero en el sector, mejor ponerse de zapatero, porque aquello no lo vas a ver funcionar", sentencia el frutero.

Imagen | Ahimsa - OM (vía Pexels)