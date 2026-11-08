La vivienda continuará su agonía en 2027: la compraventa caerá un 8% y los precios seguirán subiendo aunque por debajo del 5%

La acampada en Sol, las movilizaciones por el caso Mari Carmen… pero la situación de la vivienda en España continuará igual de dramática que lo ha estado en 2026. Poco o nada va a cambiar para aquellos que busquen comprarse una casa.

Al menos, esto es lo que asegura el informe inmobiliario de Forcadell y la Universidad de Barcelona, que prevé una reducción de las compraventas cercana al 8% tanto en 2026 como en 2027, pero sin perspectivas de un abaratamiento generalizado de los inmuebles.

¿La razón? la de siempre: la falta de inmuebles disponibles -que algunas fuentes cifran hasta en un millón- especialmente de obra nueva, que seguirá condicionando el acceso a la propiedad y complicando las posibilidades de miles de familias que llevan años esperando una bajada de precios que no llega.

Los precios seguirán subiendo pese a la caída de las compraventas

Según el citado informe, todo apunta a un encarecimiento de la vivienda superior al 10% durante 2026. En 2027, el incremento se moderaría hasta situarse por debajo del 5%, una desaceleración considerable que, sin embargo, no supondrá una reducción de los precios.

Como recoge VIA Empresa en su análisis de las previsiones inmobiliarias, la escasez de oferta continuará siendo uno de los principales obstáculos para recuperar el equilibrio del mercado.

El escenario coincide con una economía española que mantiene su crecimiento, aunque presenta señales de enfriamiento. Según el avance de la Contabilidad Nacional del INE, el PIB aumentó un 2,7% interanual durante el tercer trimestre de 2026, con un avance trimestral del 0,6%.

Por su parte, la Encuesta de Población Activa sitúa la tasa de paro en el 10,18%, después de aumentar 31 centésimas respecto al trimestre anterior. El número de desempleados alcanzó los 2,59 millones.

España construye apenas el 18% de las viviendas de 2006

La falta de nueva construcción explica buena parte de todos los problemas actuales en vivienda. Y es que, durante 2025 se iniciaron 137.330 viviendas, frente a las aproximadamente 762.000 registradas en 2006, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Esto significa que España construye actualmente apenas el 18% de las viviendas que comenzaba hace veinte años. Y esa insuficiencia de oferta es el principal desequilibrio del mercado residencial. A diferencia de la situación previa a la crisis de 2008, el problema actual no reside fundamentalmente en un exceso de financiación hipotecaria.

El economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, también considera que una caída de las operaciones no provocará necesariamente un descenso de precios mientras la demanda continúe superando la oferta.

Entre 2019 y 2025, la vivienda se encareció un 44,8% en España, frente al 34,5% registrado en el conjunto de la Unión Europea, según las cifras recogidas en el estudio.

El alquiler tampoco bajará en 2027

Las dificultades se extienden al mercado del arrendamiento ya que la oferta de viviendas disponibles para alquilar disminuyó un 35% entre 2021 y 2025, mientras que las rentas acumularon una subida del 46,9% entre 2018 y 2025.

Para 2027, el informe contempla incrementos de los alquileres de hasta el 4%. Aunque el crecimiento será más moderado, los inquilinos seguirán afrontando precios elevados, especialmente en las grandes ciudades.

El estudio también cuestiona que la eliminación prevista de 10.721 licencias de viviendas turísticas en Barcelona, programada para noviembre de 2028, permita ampliar significativamente la oferta residencial como ejemplo de lo que puede ocurrir en otras ciudades.

La inversión logística resiste mejor que las oficinas

El comportamiento de los inmuebles empresariales ofrece esta vez sí una imagen diferente. Según los informes sectoriales de Forcadell, la actividad logística mantiene un dinamismo importante.

Entre enero y septiembre de 2026, la contratación logística alcanzó 738.105 metros cuadrados en Cataluña, un 70% más interanual, y 968.066 metros cuadrados en Madrid, con un crecimiento del 31%. En oficinas, Barcelona registró 252.000 metros cuadrados contratados, un 2,9% más, mientras que Madrid contabilizó 301.000 metros cuadrados, con un descenso del 21,2%.

Las empresas priorizan edificios eficientes y bien comunicados, mientras los inmuebles menos adaptados encuentran mayores dificultades para atraer demanda.

Imágenes | Tolu Olubode, El HuffPost