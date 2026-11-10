El festín recaudatorio de Hacienda deja ya 160.000 millones extra procedentes de trabajadores y empresas

Cantaba Shakira en su canción Loba de 2009: “La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos”. Hacienda es Shakira y el reproche podría ir dirigido a cualquier pyme, gran empresa o particular en España. ¿El objetivo? No unos simples caramelos, sino la bolsa entera.

La recaudación tributaria ha alcanzado cifras históricas durante el mandato de Pedro Sánchez, con un incremento enorme de los ingresos procedentes de trabajadores, autónomos y empresas. De hecho, esta alcanza ya los 160.000 millones de euros adicionales. Un aumento que no se debe solo a las nuevas medidas tributarias. También influyen la inflación, el empleo, los salarios y los beneficios empresariales.

Hacienda recauda un 70% más que en 2018

Según las cifras atribuidas a la Agencia Tributaria, entre enero y septiembre de 2018 se ingresaron 146.014 millones de euros, frente a los 248.326 millones contabilizados durante los mismos nueve meses de 2026. La diferencia asciende a 102.312 millones de euros, un incremento cercano al 70%.

Dicha evolución puede consultarse en los informes mensuales de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria, que permiten comparar los ingresos fiscales de diferentes ejercicios. Aunque ojo, conviene distinguir entre el aumento acumulado de la recaudación y los ingresos adicionales obtenidos en un periodo concreto.

El IRPF se acerca a duplicar sus ingresos

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas constituye uno de los principales motores de este crecimiento. Durante los nueve primeros meses de 2018, Hacienda obtuvo 61.308 millones de euros por IRPF. En el periodo equivalente de 2026, la cifra facilitada asciende a 118.068 millones. Esto representa 56.760 millones adicionales, un crecimiento del 92,58%.

Uno de los factores que explican esta evolución es la falta de actualización general de los tramos estatales del impuesto conforme a la inflación.

Cuando los salarios aumentan para compensar el encarecimiento de la vida, algunos contribuyentes pueden soportar una carga fiscal superior sin haber mejorado realmente su capacidad adquisitiva. Este fenómeno, conocido como progresividad en frío, ha sido analizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Según los cálculos citados, la ausencia de deflactación habría generado alrededor de 9.000 millones de euros adicionales desde la pandemia. Y esto, se aprecia mejor al compararlo con la tributación empresarial.

De los 66.915 millones adicionales que suman el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades entre enero y septiembre de 2018 y el mismo periodo de 2026, 56.760 millones proceden del IRPF, aproximadamente el 84,8% del aumento conjunto. Los otros 10.155 millones corresponden a Sociedades. Esta distribución demuestra que el impuesto sobre la renta ha sido el principal impulsor del crecimiento recaudatorio de ambos tributos, aunque también refleja el aumento del empleo y de los salarios nominales.

Las empresas pagan más del doble por Sociedades

El incremento también resulta especialmente significativo en el Impuesto sobre Sociedades.

Los ingresos por este tributo habrían pasado de 8.722 millones entre enero y septiembre de 2018 a 18.877 millones durante el mismo periodo de 2026. La diferencia alcanza 10.155 millones de euros, equivalente a un aumento del 116,43%.

Un crecimiento que tiene en cuenta la evolución de los beneficios empresariales, los pagos fraccionados y los cambios normativos. De hecho, la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades establece el marco general del tributo, posteriormente modificado mediante distintas reformas fiscales.

La inflación aumenta la factura fiscal de las clases medias

La decisión de no actualizar de forma general el IRPF conforme al incremento de los precios ha provocado críticas por sus efectos sobre las rentas medias. Según un estudio llevado a cabo por el Instituto Juan de Mariana, el esfuerzo tributario de los trabajadores españoles ha aumentado considerablemente desde 2018.

Según sus estimaciones, un trabajador medio soportaría actualmente casi un 18% más en impuestos y cotizaciones, mientras su renta disponible habría disminuido un 4% en términos reales.

El informe plantea que un salario de 30.000 euros puede generar 892 euros adicionales de IRPF anual respecto a una remuneración equivalente de 2019 ajustada por poder adquisitivo. Para una renta de 18.000 euros, calcula que la factura pasaría de 157 a 624 euros.

El salario neto estimado se elevó de 1.538,93 a 1.903,73 euros mensuales, un 23,7%, por debajo del incremento de los precios del 28,6% utilizado en la comparación. Para conservar el poder adquisitivo inicial, el trabajador necesitaría unos 75 euros netos más al mes.

El estudio utiliza el índice de Frank, que divide la presión fiscal por el PIB por habitante, para comparar el sacrificio fiscal entre países. Con datos de 2024, España ocupa el puesto decimocuarto de la Unión Europea en este indicador, frente a la decimosexta posición por presión fiscal.

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