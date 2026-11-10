El Gran Wyoming se jubila: dice adiós a la televisión tras 20 años al frente de El Intermedio

"¡Me jubilo, qué pasa!". Con esta declaración, El Gran Wyoming ha querido anunciar el punto y final a una era en televisión. Tras 20 años ininterrumpidos siendo el rostro de El Intermedio, el presentador cede los mandos del programa de laSexta a Gonzo, a quien considera "un profesional a la altura" y un "hijo pródigo que vuelve". El cambio, explica, no será brusco: tutelará la transición durante un tiempo para garantizar que el formato retenga su compromiso con "la verdad, el rigor informativo y el humor inteligente".

Sin embargo, detrás del relevo mediático se esconde una cuestión económica interesante: ¿qué supone realmente jubilarse a los 71 años? Fiel a su estilo, el presentador ha justificado su marcha tirando de ironía: "Los que habéis seguido mi trayectoria profesional sabéis que durante toda mi vida mi mayor aspiración ha sido tumbarme a la bartola sin hacer nada, ¡solo he tardado 71 años en conseguirlo!", apunta. Su gran mantra ahora es el descanso absoluto, aunque matiza sus prisas con un dardo político: asegura que quiere amarrar el retiro "no vaya a ser que lleguen los de Vox al Gobierno y me quiten la pensión".

El patrimonio del presentador

Pero ¿qué cifras maneja realmente el retiro de uno de los rostros más reconocidos de la televisión? La pensión no es, ni mucho menos, el único respaldo económico de Wyoming. El presentador cuenta con un importante patrimonio inmobiliario y ha reconocido públicamente que posee 19 inmuebles en Madrid. En una entrevista explicó que había acumulado esas propiedades después de tres décadas trabajando en televisión: "He ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero", aseguró. Parte de sus inversiones se concentra en viviendas situadas en el centro de la capital, además de un chalet de unos 350 metros cuadrados en la zona de Arturo Soria. Una fortuna inmobiliaria que ha vuelto a situarle en el foco mediático por sus declaraciones sobre la vivienda.

En España, por mucho que se ingrese durante la vida laboral, la Seguridad Social impone un techo de cristal. En concreto, de acuerdo con las tablas oficiales, la pensión máxima de jubilación en 2026 está fijada en 3.359,60 euros brutos mensuales en 14 pagas; es decir, 47.034,40 euros brutos al año. Esta es la cantidad máxima que puede percibirse por una pensión pública de jubilación, aunque alcanzarla no depende únicamente de los años cotizados, sino también de las bases de cotización y de los requisitos exigidos por la Seguridad Social. A ese importe habrá que aplicarle la correspondiente retención del IRPF, por lo que la cantidad neta será inferior y dependerá de las circunstancias fiscales de cada pensionista. En cualquier caso, se trata de un colchónsujeto a la normativa.

Pero el rizo aún se puede rizar más. Al estirar su carrera hasta los 71 años, rebasando con creces la edad legal de retiro, situada en 66 años y 10 meses en 2026 para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, o en 65 años para quienes alcancen ese periodo. Wyoming podría beneficiarse de la jubilación demorada, siempre que haya continuado cotizando después de alcanzar la edad ordinaria y cumpla los requisitos legales. Este mecanismo premia la prolongación de la vida laboral con varias opciones: un incremento vitalicio del 4% en la pensión por cada año completo de demora, o bien un pago único, conocido como lump sum en la jerga económica. La cantidad de esta compensación no es fija, sino que se calcula en función de las cotizaciones y de la pensión que corresponda. También existe una modalidad mixta que combina ambas fórmulas. Eso sí, los incentivos económicos están sujetos a tributación en el IRPF.

El blindaje financiero del presentador podría ser importante, tanto por su trayectoria profesional como por su patrimonio inmobiliario, aunque no es posible conocer públicamente cuánto cobrará finalmente de pensión ni si podrá beneficiarse de todos los incentivos. Mientras él culmina su transición hacia el nirvana del jubilado, el verdadero reto queda ahora sobre la mesa de laSexta. Mantener la cuota de pantalla en la feroz franja del access prime time sin su capitán histórico será un competidor duro de roer para Gonzo. En tanto en cuanto la audiencia no cambie de canal, la cadena dormirá tranquila.

Imagen | laSexta