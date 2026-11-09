José Navarro, 39 años, fontanero autónomo en Valencia: "Si me ofrecieran hoy un trabajo asalariado de 4.000 euros al mes, no lo aceptaría"

José Navarro, fontanero autónomo de 39 años afincado en Bétera (Valencia), abandonó tras 14 años una lucrativa carrera comercial en el sector del renting (arrendamiento de vehículos a largo plazo) para tomar el relevo del negocio familiar. Antes disponía de coche de empresa y ganaba una media de 2.000 euros al mes, con picos de 4.300 euros por incentivos. Pero el peaje psicológico de cumplir cuotas era insostenible. Hoy, con la herramienta en la mano, su gran mantra es la soberanía sobre su agenda: "Si me ofrecieran hoy un trabajo asalariado y me pagaran 4.000 euros al mes, no me iría", explica en el pódcast Sector Oficios.

Antes de establecerse por su cuenta, Navarro solicitó una excedencia para trabajar como fontanero para una contrata de aseguradoras. La promesa era ingresar 2.000 euros mensuales, pero la presión de la franquicia le duró apenas tres semanas: "Llegaba a casa y reventaba a llorar de la ansiedad", reconoce. Aquello sentó como un jarro de agua fría y le empujó, en pleno confinamiento de 2020, a sacarse el certificado profesional. Ahora, el valenciano impone sus condiciones frente a administradores de fincas y aseguradoras que exigen cobrar a 30, 60 o 90 días. "Prefiero cobrar avisos pequeños al momento de 40, 50 o 100 euros que regalar mi trabajo", sentencia Navarro, que ha aprendido a evitar la tradicional guerra de precios con un simple "no".

La escasez de profesionales da margen de negociación a los autónomos

Esa capacidad para elegir cliente y dejar atrás la presión corporativa tiene también una explicación relacionada con la situación del mercado laboral. De acuerdo con datos recopilados por la consultora Tecnio, España afronta un déficit estimado de 25.000 fontaneros, una brecha que sitúa la empleabilidad del sector en torno al 90%. El mercado de las reformas y reparaciones se ha convertido en un cuello de botella por la falta de relevo generacional, un fenómeno que ya hemos abordado en el conjunto de la construcción, donde la patronal CNC estima que hacen falta alrededor de 700.000 trabajadores.

En este contexto, la escasez de mano de obra puede reforzar la capacidad de negociación de los profesionales, especialmente cuando cuentan con una cartera de clientes propia. Así, la cifra de 4.000 euros que rechaza el autónomo valenciano refleja hasta qué punto valora la independencia frente a un empleo asalariado. Los ingresos de los fontaneros por cuenta ajena varían según la provincia, el convenio colectivo, la categoría profesional y la experiencia, por lo que no existe una única cifra salarial que represente a todo el sector. Mientras que en la oficina el rendimiento y los objetivos pueden condicionar el salario, en la calle también cuentan la urgencia del cliente, la disponibilidad del profesional y su capacidad para organizar el trabajo.

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