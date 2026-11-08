Confirmado el acuerdo de Airbus que afecta a su planta de Albacete, Sevilla o Cádiz: 2.000 euros, subidas salariales y atrasos en las nóminas

Se acabó la huelga en Airbus. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la modificación del convenio colectivo que recoge las nuevas condiciones laborales y salariales de la plantilla en España, incluyendo las fábricas de Albacete, Getafe, Illescas, Sevilla y Cádiz, según recoge El Digital de Albacete. Las cifras del pacto suscrito entre la dirección y los sindicatos son contundentes: la aeronáutica se ha comprometido a vincular las nóminas al IPC real, el indicador que mide la evolución de los precios, a recuperar un 7,95% de poder adquisitivo y a abonar un pago único de 2.000 euros brutos de carácter no consolidable.

En concreto, la arquitectura retributiva plasmada en la Resolución publicada en el BOE dibuja un mapa ascendente año a año. Para los ejercicios 2026 y 2027, la compañía sumará al IPC de cada curso un 2% adicional con efectos desde enero. En 2028 se mantendrá ese 2% sobre la inflación, mientras que en 2029 el incremento adicional será del 1,95%, con efectos desde abril en ambos ejercicios. A este escudo antiinflación se le añaden, de acuerdo con el texto oficial, dos dotaciones anuales del 0,5% destinadas a revisiones individuales y al impulso de promociones profesionales internas. Cuando existan atrasos pendientes de regularización, las cantidades acumuladas se abonarán mediante un pago único entre enero y febrero del año siguiente. Para calcular esos ajustes se tendrá en cuenta el IPC definitivo publicado por el INE, tomando como referencia la previsión del Banco de España.

Pero el verdadero caballo de batalla de la negociación ha sido el cambio de calendario. Este mecanismo económico implica que, durante los dos últimos años de los compromisos salariales (2028 y 2029), la revisión salarial dejará de aplicarse en enero con carácter retroactivo y arrancará en el cuarto mes del año. Ese trimestre de diferencia es precisamente lo que viene a compensar la paga adicional de 2.000 euros. La empresa desembolsa así liquidez inmediata a la plantilla a cambio de retrasar tres meses la aplicación de los incrementos salariales estructurales en la recta final del acuerdo. El pago único de 2.000 euros está previsto para octubre de 2026, mientras que las cantidades correspondientes a las revisiones individuales y promociones profesionales se abonarán en la nómina de noviembre.

Airbus también mejora las condiciones laborales: teletrabajo, comedor y vacaciones

La otra gran victoria para el bolsillo del empleado es el fin de la penalización vinculada al controvertido sistema Bradford. Este algoritmo (una fórmula paramétrica que penaliza de forma exponencial a quienes acumulan ausencias laborales cortas elevando al cuadrado el número de episodios) sirvió de base a la compañía para recortar el complemento económico por incapacidad temporal. El pacto contempla la retirada del recurso de Airbus ante el Tribunal Supremo, la eliminación de esta penalización y la devolución de las cantidades descontadas. Además, se prevé la creación de un grupo de trabajo conjunto para estudiar un sistema alternativo de gestión del absentismo. Supone un jarro de agua fría para las áreas de RRHH corporativas que defienden este tipo de métricas para atajar las ausencias laborales a golpe de calculadora.

Comedor, teletrabajo, distribución de las vacaciones... la negociación también ha aterrizado en la vida diaria de las fábricas. La dirección ha accedido a respetar los acuerdos individuales que reconocen un 40% de teletrabajo, amparados por la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. Asimismo, el nuevo marco rebaja el precio del comedor para los trabajadores que no disponen de gratuidad de cinco a 3,50 euros el menú, con revisión anual de las tarifas, y consolida dos semanas de vacaciones flexibles. Esta combinación de rentas y calidad de vida ha convencido al 76,76% de los votos emitidos por los trabajadores, poniendo punto y final a una huelga indefinida.

Con la publicación en el BOE, la industria aeroespacial nacional suma un acuerdo relevante para un mercado laboral donde muchos convenios siguen apostando por subidas fijas sin una vinculación directa al IPC. En un escenario de precios tensionados, Airbus ha aceptado reforzar las condiciones salariales de su plantilla y cerrar un conflicto laboral que amenazaba con prolongarse. Al final, frente a la competencia por retener el talento técnico, las condiciones económicas y laborales siguen siendo determinantes.

Imagen | Alejandro Navarro López (vía Wikipedia)