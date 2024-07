La transición ecológica tiene un precio, pagar más por muchos productos y servicios: empezamos por la carne de vaca y los vuelos

En los medios, hace años que se viene avisando del problema: no estamos concienciados, ni gobiernos ni consumidores, pero la transición ecológica tiene un precio. A medida que pasa el tiempo, ese precio puede ser cada vez mayor, e incluso volverse inasumible.

El actual modelo lineal de economía hace que se genere un impacto enorme en relación con residuos y gases efecto invernadero. La aerolinea Lufthansa, que impondrá un aumento del coste por pasaje de entre 1 y 72 euros por cuestiones medioambientales y el impuesto de 100 € por vaca a los agricultores daneses sientan las bases de la discusión.

El objetivo será acelerar las medidas y acciones para reducir los efectos del cambio climático —ya hablamos de frenar o controlar los efectos, no de detenerlo y esto no es casual—, que pasan por replantear las formas de consumo, logística, transporte y extracción de materias primas.

El gran obstáculo es que solo el 36 % de los consumidores están dispuestos a pagar un pequeño aumento del precio, y solo el 10 % se plantea pagar más por un producto ético y sostenible.

Lufthansa plantea un impuesto medioambiental de un máximo de 72 € por viaje, con el objetivo de reducir las emisiones y utilizar un combustible más sostenible para sus jets.

Las tasas oscilarán entre 1 euro y 72 euros según el tipo de billete y el país, afectando a los estados de la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega y Suecia.

La regulación europea plantea la obligación de aumentar el uso de combustible sostenible (SAF) entre 2025 (2 %), 2030 (6 %) y un aumento gradual hasta el 70 % para 2050. La aviación es responsable de un 2 % de las emisiones mundiales de forma directa, pero se considera un sector muy difícil de descarbonizar, puesto que no es fácil reemplazarlo por otro tipo de energía.

Lufthansa, Europe’s biggest airline group, will introduce a surcharge of up to €72 per flight next year to cover the rising costs of alternative "green" fuels needed to lower aircraft emissions. The German company says it expects "billions in the future" in additional costs. pic.twitter.com/s0tKCVAxY2