La clave del movimiento FIRE sin esfuerzos: vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos

El movimiento FIRE significa "Financial Independence, Retire Early", es decir, "Independencia financiera, jubilación temprana". Normalmente los que propugnan el movimiento FIRE quieren que se ahorre de forma muy temprana para lograr un capital suficiente para jubilarse pronto, sin necesidad de llegar a los 65-67 años.

Sin embargo hay una forma mucho mejor de lograr el FIRE sin necesidad de tantos sacrificios por ahorrar e invertir bien el capital. Y es una idea espectacular: vivir de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.

Vivir de los padres

Esta parte está clara: vivir en casa de los padres hasta que sea necesario. ¿Qué pasa después de la boda? No pasa nada, hay que seguir viviendo en casa de los padres, tirando de la nevera y pidiendo la paga.

Hay que echarle bastante morro. Algunas frases clave son "yo no pedí venir a este mundo", "no me habéis dado la educación necesaria para que pueda independizarme" o "me estáis haciendo daño psicológico".

Esta actitud permite llevar una vida muy cómoda hasta más o menos los 60 años. A partir de ahí hay que hacer un cambio de estrategia. Para ello, claro está, hay que tener hijos, a los que hay que educar en valores como el esfuerzo, ser hormiguita y ahorradores. Pero vamos, con dejarlo a los abuelos es suficiente, que no querrán repetir sus errores.

Vivir de los hijos

Es entonces cuando llega el momento, con hijos independizados, de irse a vivir con ellos y vivir de sus ingresos. La excusa tiene que ser, claro está, la edad, y hay que dar bastante pena para que nos acojan.

Las frases clave ahora son "no dejarás tirados a tus padres", "la culpa es de los abuelos" o "es hora que nos devolváis todo lo que os hemos dado cuando eráis pequeños".

Una vez hecha la mudanza, lo mismo: vivir de gorra, tirar de nevera y por supuesto solicitar una paga para los gastos personales (¡faltaría más!). De vez en cuando mostrar algo de arrepentimiento, eso sí.

Y todo esto es la clave para lograr FIRE con poco esfuerzo. Ni interés compuesto, ni regla del 4%, ni ser una hormiguita... ¡vivir de los padres hasta que se pueda vivir de los hijos!