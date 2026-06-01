Ángel, jubilado: "Me quedaba una pensión de 850 euros y me hice autónomo. Gano unos 3.500 euros al mes. Si tuviera una pensión para poder vivir en un apartamento chiquitito, tendría suficiente"

El caso de un septuagenario que factura miles de euros mensuales como autónomo evidencia las costuras del modelo asistencial actual. Según los datos del testimonio televisivo recogidos por Antena 3, la brecha entre tener un inmueble en propiedad o carecer de ingresos mínimos es insalvable.

La precariedad económica en la tercera edad está empujando a ciertos perfiles a ensayar fórmulas de autoempleo tan imprevistas como complejas. Mientras el imaginario colectivo asocia el retiro con prestaciones de hasta 2.000 o 3.000 euros, la realidad para quienes no alcanzan los 1.000 euros al mes es crítica. El problema es que la falta de recursos arrastra a algunos mayores a compartir piso con estudiantes o a depender de la caridad y otro tipo de ayudas, convirtiendo la jubilación en una extensión de la vida laboral activa para lograr una existencia digna.

Del retiro obligado a la cabina de una excavadora

El ejemplo de Ángel Martín ilustra a la perfección este fenómeno de retorno laboral forzado. A sus 77 años, este pensionista rompe cualquier estereotipo sobre la vejez. Lejos de resignarse a una situación económica asfixiante, cuando tenía 73 años decidió formarse técnicamente para conducir una excavadora.

Para reactivarse en el mercado, Ángel asumió un notable riesgo financiero al adquirir una máquina por un valor de 50.000 euros. Esta inversión se financió mediante un préstamo bancario que el jubilado todavía continúa amortizando en la actualidad con sus ingresos mensuales.

Las cuentas del autoempleo en la tercera edad

La radiografía financiera de su situación previa justifica la decisión. Ángel percibía una pensión inicial de 850 euros, mientras que el coste de su alquiler se elevaba a los 800 euros mensuales. La viabilidad de subsistir con la diferencia era inexistente. Al dar el paso hacia el régimen de autónomos, su prestación de jubilación experimentó un recorte de 350 euros. Sin embargo, los rendimientos de su nuevo desempeño profesional compensan sobradamente la pérdida de ingresos públicos.

Actualmente, su cuota de autónomos que abona mensualmente no llega a los 150 euros. En contraposición, su volumen de negocio se ha incrementado sustancialmente: "La media es de unos 3.000 o 3.500 euros al mes", puntualiza el profesional sobre sus ingresos actuales. Estos recursos extraordinarios le permiten ir pagando la deuda de la maquinaria de forma sostenida.

La paradoja de trabajar para poder descansar

A pesar de que estas ganancias mensuales resulten muy atractivas para cualquier trabajador en activo, este escenario dista mucho de ser una elección idílica o un retiro deseado. Regresar al entorno laboral a una edad avanzada responde a la necesidad imperiosa de asegurar unas condiciones materiales mínimas, no a un deseo de prolongar la carrera profesional de forma voluntaria.

Ángel Martín confirma que preferiría disfrutar de un retiro convencional si las condiciones estructurales del sistema se lo facilitasen. Como bien admitió el propio protagonista durante su intervención televisiva: "Si tuviera una pensión digna para poder vivir con un apartamento chiquitito, tendría suficiente".

En definitiva, la historia de este operador senior deja una lectura económica profunda sobre el impacto del mercado inmobiliario en las prestaciones públicas. Cuando las pensiones mínimas son devoradas por los precios de los arrendamientos, el autoempleo en la tercera edad deja de ser una opción de emprendimiento para convertirse en la última red de seguridad frente a la exclusión.

Imágenes | Antena 3 - Y ahora Sonsoles