Álvaro, un ingeniero español en Estados Unidos: “Gano 10.676 dólares brutos al mes que se quedan en 8.761 dólares netos”

Te desglosamos los ingresos reales, el impacto de los impuestos y las retenciones mensuales de un joven ingeniero de software en el mercado laboral estadounidense.

El desglose de la nómina: salario base y acciones

Cruzar el Atlántico en busca de un sueldo acorde a la cualificación profesional es una tendencia al alza entre los perfiles técnicos de nuestro país. Tal y como explica una información publicada por El Español basada en el testimonio del propio protagonista en TikTok, Álvaro es un ingeniero de software que lleva un año trabajando en Estados Unidos y describe su situación actual como “privilegiada”. Su caso pone cifras exactas a una realidad económica muy cotizada: el sector de las bigtech en suelo norteamericano. “Gano 10.676 dólares al mes que después de impuestos se quedan en 8.761 dólares”, afirma con rotundidad para defender la necesidad de visibilizar los sueldos en su profesión.

La remuneración en las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos rara vez se limita a una transferencia fija. En el caso de Álvaro, los ingresos se dividen en dos bloques claramente diferenciados. Por un lado está el salario base, una cantidad líquida que percibe de forma recurrente cada dos semanas. Por el otro, la compañía complementa su sueldo mediante la entrega de acciones.

Esta segunda vía introduce un factor de variabilidad en sus finanzas mensuales. Según detalla el ingeniero, “esta parte es más volátil puesto que te dan una cantidad fija de acciones, no de dólares”. Durante el último mes, el valor bruto de los títulos financieros recibidos ascendió a 3.468 dólares (equivalentes a 2.970 euros). Si sumamos esta compensación en acciones a su salario bruto mensual de 10.676 dólares (9.160 euros), la retribución total bruta de Álvaro alcanza los 14.144 dólares (12.130 euros).

Planes de pensiones y el refugio fiscal de Seattle

Más allá del sueldo directo, los beneficios corporativos y la fiscalidad local juegan un papel crucial en el neto definitivo. El empleador de Álvaro esponsoriza un plan de pensiones privado cuyo mecanismo de financiación está indexado directamente a los ingresos del trabajador. “La cantidad de dinero que contribuyo a este plan es un porcentaje del salario bruto”, aclara el joven. Bajo este esquema, la aportación de su propio bolsillo este mes ha sido de 2.119 dólares (1.820 euros), mientras que la empresa tecnológica ha añadido unos 413 dólares adicionales (354 euros) a su fondo de jubilación.

La clave está en la ubicación geográfica de su puesto de trabajo, un factor determinante para entender el mordisco fiscal de las administraciones. Al fijar su residencia en Seattle, ciudad ubicada en el estado de Washington, Álvaro se beneficia de una regulación impositiva muy particular: “no pago impuestos estatales”. De este modo, la presión fiscal se concentra exclusivamente en el ámbito nacional. “Este mes he pagado 3.264 dólares en impuestos federales”, lo que se traduce en unos 2.800 euros de retención por este concepto.

El balance neto y el contraste migratorio

Tras aplicar todas estas deducciones, aportaciones al plan de jubilación y retenciones fiscales, el salario neto que le queda disponible a Álvaro en un mes asciende exactamente a 8.761 dólares (unos 7.520 euros). El ingeniero de software reconoce abiertamente que publica estos detalles por dos razones muy claras: “que la transparencia salarial es muy importante” y lograr “que la gente vea que se puede ganar muy buen dinero siendo ingenieros de software”.

Este escenario de elevados ingresos en el entorno tecnológico estadounidense contrasta fuertemente con las experiencias de otros emigrantes españoles en Europa recogidas en el mismo entorno informativo. Es el caso, por ejemplo, de un trabajador que se mostró rotundo sobre su empleo en Suiza al denunciar una situación radicalmente opuesta: “Trabajas 11 horas, ganas 3.800 euros y tienes que aguantar insultos”. El caso de Álvaro evidencia cómo la combinación de alta demanda técnica y normativas fiscales estatales laxas convierte a ciertos hubs estadounidenses en destinos sumamente lucrativos.

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