Así ha cambiado el mundo de los ricos la pandemia: desde los bulevares de París hasta los vuelos privados desde Mumbai

La pandemia del Covid-19 ha cambiado la vida de los ricos y de los pobres de todo el mundo, aparte de los muchos que han perdido su vida ante este nuevo virus. ¿Cómo ha cambiado la vida de los millonarios?

Los ricos de 2021 no son como los ricos de 2019, 2020 nos ha cambiado a todos. Algunos son más ricos y otros más pobres, mientras que otros simplemente son muchos más ricos. Se estima que la riqueza de los ricos del mundo se incrementó en 10.200 millones de dólares según el banco suizo UBS, y eso sólo en septiembre de 2020.

En España sucedió algo parecido, las familias ahorraron como nunca al no poder salir de casa y gastar dinero, pero aquellos que salieron con muchos más ahorros eran los más pudientes de la sociedad. La economía de la pandemia no nos afectó a todos por igual, y aquién sale ganador se le nota.

Los países que más millonarios han ganado, y los que más han perdido

La pandemia está haciendo a algunos ricos más ricos todavía. Este fenómeno se ve con Elon Musk, cuyas acciones en Tesla no han parado de subir de precio, pero también con otras muchas fortunas fuera de EEUU. Según Credit Suisse los países donde más han crecido el número de millonarios (más de un millón de dólares) han sido EEUU (2.251.000 más), China (1.281.000 más), Suiza (246.000 más), Canadá (200.000 más), Japón (187.000 más), Holanda (181.000 más), Francia (175.000 más), Australia (137.000 más), Alemania (137.000 más) y Reino Unido (133.000 más). En cambio los países que más millonarios han perdido son Brasil (81.000 menos), Mexico (17.000 menos), Sudáfrica (12.000 menos) y Chile (9.000 menos). El balance mundial es positivo, hay 5.632.000 millonarios más.

¿Y qué tal sobre aquellos muy ricos? Los Ultra High Net Worth Individuals, aquellos que Credit Suisse define como millonarios que tienen más de 50 millones de dólares en activos líquidos (es decir, no en inmuebles o empresas no cotizadas). Donde más han crecido ha sifdo en EEUU (14.008 más), China (4.148 más), Alemania (574 más), Francia (436 más), India (423 más), Canadá (386 más), Italia (371 más), Holanda (317 más), Suecia (316 más) y Taiwan o Taipei chino, (218 más). En cambio donde más han decrecido el número de estos UHNWI ha sido en Reino Unido (1.544 menos), Brasil (746 menos), suiza (517 menos), Corea (438 menos), Emiratos Árabes Unidos (412 menos), Japón (249 menos), España (181 menos), Tailandia (159 menos) y Bélgica (139 menos). El balance mundial es positivo, ha crecido en 16.637 UHNWIs.

Los ricos postpandemia son como el nuevo mundo que ha quedado: más fragmentado, más endeudado y más digital. ¿Queremos saber a quién les ha ido bien? A aquellos más digitales y que mejor manejan los mercados financieros.

La vida de los ricos ha cambiado con la pandemia

Los ricos siguen gastando tras la pandemia. Comer fuera puede que no se haya podido hacer, pero sigue habiendo pan gourmet o jamón de jabugo de lujo para los más pudientes. Si no se puede acudir a subastas de arte en las galerías, se opta por subastas online (incluso también de NFTs de los que hemos hablado aquí). Si no se puede entrenar en el gimnasio, se puede montar un gimnasio en casa, y si somos más paranoicos, tal vez se opte por construir un búnker. Porque las casas de los más ricos también han cambiado durante la pandemia.

¿Qué buscan los más ricos en sus viviendas? No muy distinto de lo que busca el resto de la población que ha abandonado las pequeñas casas céntricas y se ha lanzado a por el chalé en las afueras aunque no esté tan bien comunicado. Sólo que con un alto presupuesto, pasa a interesarles viviendas alejadas de los cascos urbanos de alta densidad de población y pasa a interesarles más viviendas a las afueras con espacios abiertos.

Ha surgido el concepto de residencia “semiprincipal”, que sería una antigua residencia vacacional pero que se prepara para pasar temporadas más largas e incluso trabajar desde la misma. Esto ya venía sucediendo, por ejemplo aquellos ricos neoyorquinos que veraneaban en los Hamptons (como Madoff), los que lo hacen en San Bartolomé (en el Caribe). Los europeos ríos que veranean en la Costa Azul, La Toscana o el País Vasco francés. También las zonas de esquí, para aquellos que disfrutan de los deportes de montaña, como pueden ser Whistler Blackomb (Canadá), Niseko (Japón) o Jackson Hole (EEUU). No nos debería de extrañar, en Europa se ha hablado bastante sobre madrileños y parisinos que acudieron a segundas residencias al comienzo de la pandemia.

También aquellos que pueden cambiar su residencia lo están haciendo, de vivir en Los Ángeles, Nueva York, Tokio, Hong-Kong, París y Londres, se buscan ciudades más pequeñas por los ultrarricos. Se vuelven más atractivas ciudades como Zurich, Copenhague, Estocolmo, pero también Madrid y Miami. Se empieza a investigar como obtener pasaportes que puedan permitir viajar por Europa u Oceanía una vez se vuelva a la normalidad.

La movilidad no es algo que sea sólo en los países ricos, por ejemplo debido al reciente brote de la enfermedad en la India, sus millonarios están empacando sus pertenencias en jets privados y yéndose del país. Una ruta de aviones privados entre Mumbai y Dubai. ¿El motivo? Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más avanzados con la vacunación y temen que en caso de contagiarse y necesitar cuidados especiales, el colapso de las UCIs de la India les impedirá obtener suficiente atención médica.

Pregunta a los lectores: ¿creen que la vida de los más ricos volverá una vez esta esté controlada o el mundo ha cambiado definitivamente? ¿Querrán los ricos permanecer alejados de la civilización o se volverán a concentrar aunque sea en sitios diferentes?

