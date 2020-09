Los ERTE son una trampa para la empresa, también para el trabajador

En España, ante la crisis de la COVID-19 y para afrontar las cuarentenas, se permitió a las empresas prescindir de buena parte de su personal pagando sólo la seguridad social a cambio de que los trabajadores recibieran buena parte de su sueldo. Eso a permitido que todavía cientos de miles de trabajadores hayan podido mantener sus ingreso a pesar de que su empresa haya tenido que cerrar puertas, como sucedió con los comercios y restaurantes, pero también a otros muchos negocios. A esto se le llama ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Escribe Lorenzo Bernaldo de Quirós en Invertia que los ERTE son una trampa para las empresas que se han acogido a los mismos. El argumento es que las empresas no van a tener la capacidad de absorber toda la fuerza laboral sometida a la crisis. Especialmente porque no van a poder despedir a los trabajadores en los seis meses posteriores a la reincorporación, salvo que devuelvan las ayudas recibidas.

Eso implica que las empresas se encuentran ante un serio problema, especialmente cuando a los ERTEs les quedan unos pocos días. Si no sabemos qué podemos hacer con todos los trabajadores que hemos tenido en espera, habrá que ver que podemos hacer con las finanzas de las empresas si no se puede prescindir de estos trabajadores. Es decir, tenemos un fuerte problema. Destaca que desde el inicio de la pandemia han desaparecido 133.000 empresas en España

Para Lorenzo lo que deberíamos de hacer es flexibilizar las reestructuraciones empresariales reducir los costes sociales y fiscales en los que incurren las empresas (algo que podríamos incluir como flexibilizar el despido de los trabajadores, al menos en circunstancias complicadas como las que estamos viviendo). No obstante, no vamos a entrar en este aspecto como consecuencia para las empresas y la economía general, sino para los trabajadores y su economía doméstica.

Los ERTE son una trampa para el trabajador

Que la empresa no pueda prescindir del trabajador en los seis meses posterirores es un problema para la empresa, que va a tener un problema si no es capaz de reincorporar a las personas a su estructura laboral. Pero también es un problema para el trabajador. Si la empresa no va a poder reponer al trabajador en su estructura laboral, el trabajador se encontrará que se quedará sin trabajo o que la empresa a la que esperaba recuperarse simplemente le toca cerrar. Así que ahí tenemos un trabajador que puede quedar en una situación complicada.

Adicionalmente, el trabajador se puede ver que estos meses en ERTE que podría haber dedicado a buscar un empleo o a formarse para poder a optar a otro más resiliente ante la crisis sanitaria actual y los problemas que esta tiene. Si el trabajador esperaba que todo volviera a ser como antes y lo que sucede es que vuelve a un mercado de trabajo completamente distinto, pero esto puede que no esté sucediendo, para nada.

También tenemos que al volverse a abrir la economía, aunque el trabajador se pueda volver a reincorporar a la empresa, se va a reincorporar a una actividad laboral que ha cambiado. Por ejemplo un comercial se puede dar cuenta que sus clientes buscan otro tipo de producto. Es decir, que el mundo ha cambiado y no ha aprovechado o no ha podido adaptarse a este nuevo mundo.

Por último, incorporarse de nuevo al trabajo después de seis meses significa que muy probablemente las habilidades del trabajador estén algo polvorientas, algo oxidadas. Eso va a ser complicado de restablecer para el trabajador, volver a ponerse en marcha.

Volver al trabajo después de un ERTE no va a ser fácil. Primero tiene que suceder que la empresa siga existiendo, después que la empresa siga queriendo contar con nosotros, en tercer lugar que nuestro trabajo no haya cambiado mucho o que hayamos podido adaptarnos en estos meses de parada y en cuarto lugar que volver a trabajar después de seis meses va a ser difícil.

Pregunta a los lectores ¿han estado alguna vez un periodo largo sin trabajar? ¿Qué hicieron en el mismo? ¿Están en ERTE y se va a acabar pronto? ¿Han perdido su empleo o su negocio en los últimos meses por culpa de la Pandemia?

Vía | Invertia @ El Español

Imagen | stock.photos

Imagen | clabudak

Imagen | Jeanne Menjoulet