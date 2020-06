¿Qué va a pasar con el precio de la vivienda tras la crisis de la COVID9?

Si hace un año me hubieran preguntado cómo creía que iba a ser la situación de la vivienda en los próximos años, hubiera afirmado que seguramente hubiera seguido subiendo el precio de la vivienda en las grandes capitales, principalmente porque la actividad económica se estaba desplazando a las mismas mientras que los ayuntamientos no parecían estar dispuestos o ser capaces de liberar suelo al mismo ritmo. No obstante, tras la crisis del COVID19, se nos plantea un escenario alternativo muy diferente.

Así que la pregunta es ¿qué va a pasar con el precio de la vivienda en los próximos meses u años? ¿Merece la pena esperar o va a haber chollos? Además ¿va a cambiar esto según la región?

Los precios van a bajar seguro, la pregunta es ¿cuánto?

Antes de la crisis de 2008, se veía difícil que bajaran los precios de la vivienda, pero acabaron bajando. Ahora tenemos que ver qué puede suceder para que bajen. Porque las previsiones económicas, aunque caóticas, predicen una fuerte caída del PIB en España (que rondaría entre un 6 y un 15%), así como una caída del turismo.

De hecho, ya están bajando de precio. Según el medio especializado en finanzas Bloomberg, las mayores bajadas de precio se están experimentando en las comunidades más afectadas por la nueva enfermedad. Siendo Navarra, Castilla y León y Madrid las más afectadas y Murcia, Islas Baleares y Andalucía las más afectadas. Además según una encuesta del portal inmobiliario pisos.com, la mayor parte de los encuestados afirman que va a bajar el precio de la vivienda y que es un mejor momento para comprar que para vender.

Por otro lado, los expertos consideran que va a haber caídas. Pedro Soria de Tinsa estima una caída de las transacciones entre el 20 y el 30%, con una caída de los precios entre un 5 y un 10%. Ferran Font de pisos.com, afirma que la caída de las transacciones y de los precios será del 15%, y Miriam Goicoechea de CBRE, distingue entre vivienda usada (estima una caída del 7%) y nueva (que sólo caerá un 4%).

No obstante, las opiniones de los expertos incluso quedarse cortas. Según El Confidencial, en Barcelona la vivienda se está ofertando hasta a un 12% menos de media (otros distritos bajan sus recios un 5%), mientras que en Madrid la reducción del precio dependiendo del distrito es entre un 2 y un 10%, siendo los barrios más pobres los más afectados por esta reducción de precios. Esto según CBRE es porque por un lado las zonas están más afectadas por los EREs y ERTEs. Otros expertos dejan cortas estas estimaciones, como Funcas que experan entre un 10 y un 20% de caída de precios al caer el PIB un 9,5% o en la inmobiliaria Remax que habla de caídas de hasta el 30%.

¿Comprar vivienda o esperar unos meses?

Bien, una vez vemos que va a bajar la vivienda, la pregunta es ¿están los expertos equivocados y va a bajar más de lo que opinan? La verdad es que en el momento actual es imposible de saber. Principalmente porque nuestra mayor fuente de incertidumbre ante el futuro no es sino la evolución de la enfermedad en los próximos meses. Si vuelve a haber rebrotes y confinamiento de nuevo, es completamente factible que nos encontremos ante una mayor caída de la economía y de los precios de la vivienda.

Si en cambio resultara que la enfermedad se mantiene bajo control el próximo año y se vuelve a la normalidad, y asea por el uso de mascarillas, porque desapareciera la enfermedad o porque se desarrolle una vacuna, podríamos esperar una recuperación de la economía más sostenida, al estilo de la que preveían los grandes bancos en sus previsiones económicas al principio de la crisis.

Por un lado las empresas están descubriendo el teletrabajo, y este se ha implementado a marchas forzadas. Si este se implementara como algo habitual y las empresas permitieran ejercerlo a cientos de kilómetros (ahora algunas requieren que los trabajadores a pesar del teletrabajo no estén a más de una hora de la oficina), cabría esperar que muchos teletrabajadores optaran por abandonar las grandes capitales a favor de ciudades más baratas, y se frenaría el éxodo que llevamos experimentando en las últimas décadas a favor de Barcelona y especialmente Madrid. Eso reduciría la presión sobre el precio de la vivienda en las grandes ciudades a favor de las medianas y pequeñas.

Es decir, que podemos concluir que la evolución del precio de la vivienda va a depender de varios factores, aunque sí está claro que justo en estos momentos está bajando de precio, cosa que no niega nadie. Si queda por ver el tamaño del shock en la economía y cómo evolucionará el precio de la vivienda.

Imagen | Min Master

Imagen | Jorge Franganillo

Imagen | catorze14