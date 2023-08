En Europa (y en España) no se vive mejor que en EEUU y los números lo demuestran

Los seres humanos somos muy conformistas. Nuestro cerebro nos impulsa a pensar que lo nuestro siempre es lo mejor y los psicólogos lo han demostrado con estudios sobre el endowment effect. Y no solo pasa con lo material sino también con lo cultural.

En Europa nos pensamos que sí, que EEUU son muy ricos pero que en Europa se vive muy bien. Y en España en concreto pensamos que como aquí en ningún sitio. Pero estamos muy equivocados.

Es la economía, estúpido

Sí, EEUU tiene muchos problemas. La sanidad, el control de armas, sus guerras culturales, los precios de las viviendas en las grandes ciudades... ningún país es perfecto, desde luego. Pero lo cierto es que su renta per cápita es tan brutal que en Europa no nos podemos hacer una idea.

En resumen se podría decir que un camionero de Alabama gana más que un programador bien pagado de España. Y los costes de vivir no escalan igual. Para que nos hagamos una idea el estado más pobre de EEUU es Missisipi y tiene un PIB per capita de 47.000 dólares. Es casi el de Alemania (51.200 dólares). Y el PIB per capita de EEUU en su conjunto supera los 70.000 dólares.

Y es cierto que la desigualdad es rampante, ya que no tienen un buen Estado del Bienestar para igualar (aunque son eficientes haciéndolo, cosa que a veces en Europa se nos escapa). Los pobres de EEUU son equivalentes a los de Europa pero los ricos se salen por arriba. Es más, el percentil 50, el americano mediano, gana lo mismo que el percentil 90 de Europa, es decir, que el 10% más rico de nuestro continente.

Renta de los distintos percentiles en EEUU y países europeos

PIB per capita (PPP) de varios países europeos comparados con EEUU, con regiones

Y además de todo esto, el avance no se ralentiza. La renta de per cápita sigue subiendo a un rtimo que hace palidecer incluso a países en vía de desarrollo como China. Normalmente cuando un país crece llega un punto en el que se estanca, como le ocurrió a Japón. Pero no así a EEUU.

Average income in China is almost 100 years behind the US https://t.co/gaa3ojSWDP pic.twitter.com/pgrzn4qnNm — Jeremy Horpedahl 🤷‍♂️ (@jmhorp) June 26, 2023

En Europa llevamos años estancados, la crisis de 2008 nos golpeó muy fuerte, y no únicamente a España. Pero EEUU la superó con fuerza y está creciendo a un ritmo brutal. Cada vez la brecha entre EEUU y Europa es mayor.

Tras cada crisis (2008, COVID, Ucrania), Europa se dice a sí misma que su estancamiento en relación a EEUU es temporal. No sólo es permanente: el interés compuesto juega en su contra. https://t.co/KEZ5SqemQF pic.twitter.com/QQfbH28zSt — Ancora Imparando (@AudeIdScire) June 9, 2023

Tener una alta renta per capita es fundamental para vivir bien. Sí, la igualdad es un tema pendiente en EEUU y por eso muchos de sus indicadores son malos, como la esperanza de vida. Pero si nos fijamos en las rentas medias y altas, EEUU tiene unos datos envidiables.

Si divides EEUU en cuatro grupos por ingresos:



- España tiene la esperanza de vida del segundo más pobre, pese a tener los ingresos del último (que vive 5 años menos).



- Los 80 millones de yankees más ricos vivían más hace 20 años que el municipio más rico de España hoy día. pic.twitter.com/Qcf7PU2lqN — Ancora Imparando (@AudeIdScire) September 3, 2022

La desigualdad, el principal problema de EEUU

EEUU es un país que se ha centrado en el crecimiento y no en resolver problemas como la desigualdad. En Europa hemos tomado el otro camino, con fuertes Estados de Bienestar. Los indicadores medios de EEUU suelen ser más bajos que en Europa por que los más pobres bajan mucho la media. Pero aún así hemos podido ver que incluso el PIB per cápita es brutal en EEUU frente a Europa.

Pero últimamente las cosas están cambiando. Sin un fuerte Estado del Bienestar, la aproximación al problema de la desigualdad haciendo a todo el mundo más rico está empezando a funcionar últimamente. Desde la crisis del Covid son precisamente las rentas más bajas las que más crecen.

Say it with me: poor people have had faster wage growth than rich people for the last 5 years. The bottom 25% of workers have had faster wage growth than every other income quartile in America since 2018 and their real wages have grown at the fastest pace since the 1960s pic.twitter.com/uy5NDV5OXZ — Swann Marcus (@SwannMarcus89) June 20, 2023

Muchas veces se habla de la desaparición de la clase media en EEUU pero si se miran los datos es por el aumento de la renta per cápita. Es decir, la clase media desparece porque se están conviertiendo en ricos. Ya hay más de 100 millones de americanos viviendo en hogares que ingresan más de 100.000 dólares al año.

On the crossing point, you can see from my original chart that it’s below the 10th percentile. Comparable individual data isn’t published below that level of detail (to my knowledge), but using small areas (census tracts and UK equivalent) puts it around 2nd percentile pic.twitter.com/REVIJ3ejjR — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) July 19, 2023

Y no solo eso, sino que los ingresos de los más pobres también aumentan pasando a ser clases medias.

The middle class is hollowing out… because more households in the middle class are moving up in income! https://t.co/IwhOJofZ2l pic.twitter.com/M7IwJs8uGL — Gabe Econ 🌐 (@GabeEcon) July 15, 2023

Hay quien dice que, efectivamente, el problema de EEUU es la desigualdad. Y que es tan grande que, a pesar de ser bastante efectivos haciendo redistribución vía impuestos (más que los europeos) no logran compensar dicho gap. Y que realmente en EEUU son más ricos porque trabajan muchas más horas, a igualdad de productividad por hora trabajada que países como Alemania (no España, que va por detrás).

Sin embargo estos recortes en la desigualdad que se están viendo últimamente podrían solucionar el verdadero problema de EEUU. Y sus datos económicos dispararse aún más.

Y sí, con más dinero se vive mejor. Casas más grandes, menos estrés y mejor acceso a servicios importantes. ¿Y si en Europa hemos elegido el camino incorrecto?