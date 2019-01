El Parlamento británico tumba el acuerdo del Brexit ¿Y ahora qué?

La Cámara de los Comunes votó ayer en contra, por 432 votos en contra y 202 votos a favor, del plan de Theresa May para sacar a Reino Unido de la Unión Europea, una de las mayores derrotas jamás sufridas por un primer ministro británico.

Curiosamente más de 100 legisladores de los conservadores de May -tanto los partidarios de Brexit como los que apoyan la adhesión a la UE- unieron sus fuerzas para votar en contra del acuerdo. Al hacerlo, rompieron el récord anterior de derrota de un gobierno, un margen de 166 votos, establecido en 1924.

La pérdida de una votación de un Tratado no había sucedido desde 1864, y representa echar por tierra la estrategia de dos años de tiempo para firmar entre las partes un divorcio amistoso manteniendo estrechos lazos con la UE.

¿Qué escenarios se abren tras el voto negativo?

Con el reloj marcando el 29 de marzo, la fecha fijada en la ley para Brexit, el Reino Unido se encuentra atrapado en la crisis política más profunda en medio siglo mientras lucha por salir del proyecto europeo al que se unió en 1973, o incluso por salir del mismo.

El no al acuerdo abre la puerta a varios escenarios... El más inmediato lo tenemos hoy con una moción de confianza para May que ha sido presentada por Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, apoyado por otros partidos de la oposición más pequeños.

Hay 650 legisladores en la Cámara de los Comunes. El gobierno de May necesita 318 votos para ganar la votación, ya que siete miembros del partido nacionalista irlandés Sinn Fein no se sientan, cuatro oradores no votan y cuatro legisladores que ayudan a contar los votos, conocidos como escrutadores, no se cuentan.

Si el Gobierno gana, pues todo sigue igual, pero en caso contrario, si el Gobierno de May pierde, se abre un período de 14 días en el que cualquier partido, incluidos los conservadores de Theresa May, puede intentar formar un gobierno. Para ello tendrían que ganar una votación de confianza en la Cámara de los Comunes. En la transición de estos días May seguiría al frente del Reino Unido.

Suceda lo que suceda, el escenario del Brexit sigue consumiendo tiempo. Después de la moción de confianza, May o el nuevo líder del país, deberá hacer frente a la resolución final del Brexit, buscando seguir con las negociaciones frente al bloque europeo, en búsqueda de un acuerdo que cuente con el beneplácito del Paralamento de Westminster u otras alternativas.

Existe la posibilidad que la Unión Europea se plante y que no esté dispuesta a negociar nada más. De hecho, las palabras de Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo, van en esa línea: "La única solución positiva después de que el Parlamento británico rechazara decididamente un acuerdo sobre la retirada de la UE negociado por la Primera Ministra Theresa May es que Gran Bretaña permanezca en la UE".

También hay otro movimiento que ha ido ganando apoyos en las últimas semanas a medida que el fracaso del tratado de salida de mayo se hacía cada vez más evidente, la celebración de otro referéndum y que la opción "Remain" sea la vencedora.

No hay acuerdo y... ¿la libra se sube?

Tal y como podemos apreciar en el siguiente gráfico, durante la sesión de ayer la libra estuvo cayendo en su mayor parte del tiempo frente al dólar y el euro en un contexto de incertidumbre generalizada anterior a la votación. No obstante, tras la oración vimos como la libra se dio la vuelta y fue en busca de sus máximos anuales. De hecho, la relación GBP/EUR firmó un máximo anual al alcanzar los 1,127 euros.

Se esperaba el voto negativo, pero el margen era mucho mayor de lo que se esperaba la propia May. Esta reacción se la conoce como "compra con el rumor vende con la noticia". En este caso, abrir cortos contra la libra con el rumor y cerrarlos una vez el Parlamento votó.

La velocidad de la recuperación también refleja las grandes posiciones cortas subyacentes en los mercados de divisas, que muchos inversores optaron por abandonar antes de que se produjeran nuevos acontecimientos políticos.

También hay que entender estos movimientos en su correspondiente contexto, actualmente el consenso no contempla un escenario de "Brexit sin acuerdo" porque representaría un suicidio económico entre las partes.

Alerta del Banco de Inglaterra: El "no acuerdo" llevaría al país a la peor recesión desde 1930

El pasado mes de noviembre, el Banco de Inglaterra publicó un informe a petición del Parlamento en el que analizaba los escenarios dispares y concluía que el país se vería enterrado en su recesión más profunda desde la década de 1930 bajo un Brexit sin acuerdo.

En este escenario, el Reino Unido pierde los acuerdos comerciales existentes que tiene actualmente con países no pertenecientes a la UE a través de adhesión a la UE y se supone que la infraestructura fronteriza del Reino Unido es incapaz de hacer frente sin problemas con los requisitos aduaneros.

Con ello, el BoE indica que los precios de la vivienda podrían caer un 30%, los tipos de interés podrían subir hasta el 5,5%, la tasa de desempleo aumentaría de su nivel actual del 4,1% a alrededor del 7,5%, y la economía británica podría contraerse un 8% -una caída peor que después de la crisis financiera de 2008-, según mostró su peor escenario.

El BoE concluye que la garantía de un período de aplicación amplio del Brexit reducirá los riesgos para la estabilidad financiera a corto plazo. Esta implementación debe ser tan largo como sea necesario para prepararse adecuadamente para las nuevas relaciones comerciales. Esto hará reducir al mínimo las repercusiones en la estabilidad financiera, la estabilidad monetaria y, lo que es más importante, en el empleo y el crecimiento.