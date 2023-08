En 2023 la economía de Corea se está resintiendo por un motivo increíble, a los componentes del grupo BTS le toca hacer la mili

¿Es posible que la economía de un país industrializado se pueda resentir porque un grupo de música hace un parón en su carrera? Normalmente uno esperaría que no, pero es que no estamos hablando de un grupo normal. Se trata de BTS, una “boy band” de Corea del Sur que si te es desconocida, es que no estás al tanto de las últimas tendencias.

Pero no sólo es cuestión de música y de la industria musical, BTS es una máquina de generar ventas e influencia de la que el gobierno y la economía coreana no quieren ni pueden prescindir. Según algunas estimaciones, decenas miles de personas necesitan que este grupo siga en marcha para mantener su empleo.

La importancia del K-Pop para Corea del Sur

El K-Pop o pop coreano es un género de música de corea del sur comercial que bebe de muchas fuentes. Por parte del gobierno surcoreano se ha fomentado (siendo incluso parte de la cartera de inversiones del ministerio de Industria) ya que se trata de una parte de la economía que se ha convertido en una de las principales exportaciones de Corea del Sur, como los semiconductores o los coches.

En 2003 las exportaciones de Corea del Sur de K-POP eran de alrededor de 40 millones de dólares, en 2018 de 5.000 millones. En 2009 la aportación al PIB coreano era del 0,3%, en 2018 era el 1,7% según el Hyundai Research institute. Según el Minsterio de Cultura, Deportes y Turísmo, el K-Pop gemplea a más de 90.000 personas. Para el 2031 se espera que el K-pop genere 20.000 millones de PIB, lo mismo que toda la economía surcoreana en 1974.

Pero si hay un grupo que es importante y central en la importancia del el Pop Coreano este es BTS. BTS sería una “boy band”, un grupo de varios chicos jóvenes que cantan y bailan. Su nombre originalmente era 방탄소년단 o Bangtan Sonyeondan, que se traduciría como "Boy Scouts Antibalas". Pero su nombre da igual, BTS ha roto los límites de lo que se podría esperar. Las ventas físicas y digitales muestran que BTS fueron los artistas que generaron más ventas en el mundo en 2020 y 2021, con dos nominaciones a los Grammy y cuatro entre los diez más vendidos de EEUU. Pero la influencia y ventas musicales de BTS casi es lo de menos para la economía surcoreana.

La importancia de BTS en la economía de Corea del Sur

Un estudio del Instituto Hyundai de Investigación Económica determinó que BTS generaba el 0,3% del PIB de Corea en 2019 y 3.900 millones de dólares anuales de ingresos para la economía de Corea, equivalente a 35 empresas medianas. Otras estimaciones hablan de que en realidad mueven 5.000 millones de dólares, el 0,5% del PIB de Corea del Sur. ¿Cómo es posible? Digamos que la influencia de este grupo es mucho mayor que sólo su música.

¿Parecen mucho estas estimaciones? Tras las ventas del single Dynamite se estima que crearon 7.928 empleos con 439 millones de dólares en ingresos., se estima que el 40% fueron de las ventas musicales, pero el 45% por ventas de cosméticos, 12% en exportaciones de comida y un 3% en exportaciones de moda.

Da igual lo que haga BTS, colaboraciones con Fila (ropa deportiva), esdiciones especiales de coches (una edición especial del Hyundai Palisade), de Louis Vuiton, de Coca-Cola, de un teléfono Samsung, un Happy Meal de McDonald's… Todo lo que toca este grupo mágico se vende.

Se estima que de los 17.5 millones de turistas que recibe Corea cada año, BTS podría estar detrás de cientos de miles, ya que en 2017 uno de cada trece visitantes del país puso a BTS como uno de los motivos de visitar el país. No es de extrañar que cuando en Abril de 2022, los miembros la banda decidieron tomarse un tiempo para proyectos individuales, la capitalización de la empresa que la gestiona (HYBE Co. Ltd.) bajó a la mitad, un 2,5% nada más anunciar que harían el servicio militar. En 2025 se espera que el grupo se reúna y vuelva a generar millones.

La importancia de BTS en la economía surcoreana ha llegado a tal punto que influye en las decisiones de Seúl y en la legislación que aprueban. Se temía su incorporación al servicio militar obligatorio, tanto que se aprobó la regulación que se ha venido a llamar “la ley BTS”: Tres días antes de que cumplieran los 28 años, se retrasaba la edad máxima para hacer la mili de los artistas destacados de K-PoP de 28 a 30 años en lo que se intentaba mantener en marcha esta máquina de generar dinero y poder blando. Tanto que Joe Biden les ha recibido en la Casa Blanca.

El ministro de defensa afirmó que intentarían darles la oportunidad de ensayar juntos y de ir a los conciertos que tuvieran ya programados. Pero BTS no va a dejar de hacer la mili. Necesitan que den ejemplo.

Pregunta a los lectores ¿algún grupo equivalente que haya tenido tanta influencia en la economía de una nación?