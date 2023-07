Tenemos los mejores datos de paro en 15 años pero seguimos siendo la vergüenza de Europa

Los datos de paro del segundo trimestre de 2023 han sido muy buenos, espectaculares casi diría. Con unos tipos de interés cada vez más altos seguimos creciendo a buen ritmo y creando empleo.

La tasa de paro ha llegado al 11,6%, con una tasa de actividad de casi el 59%. Son unos datos nunca visto en España en los últimos 15 años. El número total de desempleados es de 2.762.500 personas, y el número de trabajadores 21,05 millones (primera vez que se superan los 21 millones en la historia).

Datos buenos para España...

Estamos ante unos datos excelentes. Más de 21 millones de personas trabajando, el mejor paro desde el tercer trimestre de 2008... pero si rascamos un poco más también salen cosas buenas.

El número de horas trabajadas es un dato importante porque indica si realmente se está trabajando más en España. Si este dato no crece, por mucho que crezca el número de trabajadores no sería un buen dato, sino un simple indicativo de que hay más trabajadores a tiempo parcial o que la economía no está creciendo.

Pero en este caso sí hay buenas noticias: el número de horas trabajadas en el segundo trimestre está en máximos históricos (de segundos trimestres). Lo que indica que habrá un buen crecimiento económico.

El número de horas trabajadas según EPA mejoran en el segundo trimestre respecto al primero. Aunque, claramente, a menor ritmo que en el primer trimestre. pic.twitter.com/u2ca8Dc9W6 — Combarro (@_combarro_) July 27, 2023

... pero ridículos para Europa

Las malas noticias es que una tasa de paro del 11,6% es un muy mal dato si miramos a países de nuestro entorno. Somos el peor país de la UE en datos de paro. Antes siempre nos superaba Grecia pero ya ni eso: desde la pandemia Grecia tiene mejores datos de paro que nosotros.

Todavía no hay datos homologables para el segundo trimestre del año pero tiene pinta de que Grecia va a bajar del 10% y España sería el único país de la UE con tasas superiores al 10%.

Portugal e Italia están ambas con tasas alrededor del 7%, que sería el mejor dato de España de los últimos 40 años. Y mejor no mencionar a Alemania que tiene tasas por debajo del 3%.

Para lo que nosotros son buenos datos para el resto del mundo son horribles. Estamos todavía con un problema crónico de alto paro que tiene que solucionarse, por el bien de todos. Esperemos que poco a poco cerremos el gap y sobre todo, que no vuelva a dispararse en futuras crisis como vimos en 2007-2008.