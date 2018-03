La mañana del 15 de septiembre de 2008 despertábamos sobresaltados con la noticia de la quiebra de Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de inversión del mundo. La imagen de los empleados de la entidad abandonando la sede del banco mientras portaban cajas de cartón con sus cosas personales dio la vuelta al mundo.

La factura para la economía de Estados Unidos fue de 22 billones de dólares, pero la cosa no quedó ahí. El seísmo financiero que provocó la bancarrota de este gigante incendió los mercados y arrasó la economía mundial provocando una crisis global de la que muchos países, entre ellos España -que además comenzaba a sufrir su particular crack por la burbuja inmobiliaria- aún no ha conseguido salir.