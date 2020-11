El resurgimiento del Bitcoin ¿Qué hay detrás de tanta demanda?

Si bien este año muchos inversores están viendo números rojos en su cartera, los inversores en Bitcoin se frotan las manos debido a una vertiginosa subida del 117%. Actualmente cotiza en 15.500 dólares, niveles no vistos desde enero de 2018.

Si recordamos, a finales de 2018, la criptomoneda llevaba un hundimiento del 73,5% hasta cotizar ligeramente por debajo de 4.000 dólares. Desde entonces ha marcado una trayectoria fuertemente alcista hasta, apoyado por una fuerte demanda.

¿Cómo ha conseguido el Bitcoin una revalorización de esta magnitud en tan poco tiempo? Señalamos las claves.

Una demanda que no se detiene

Lo primero que debemos de entender del Bitcoin es que no es una moneda, sino que se trata de un activo altamente especulativo. Una moneda se caracteriza por ser considerado, en primera instancia, un medio de pago ampliamente aceptado. En este caso, el Bitcoin está en proceso de ser considerado como altamente aceptado.

Pero la característica que estar lejos de cumplir el Bitcoin es la de ser un verdadero depósito valor. En una economía en la que se tiende a la estabilidad de precios, una moneda altamente volátil en su valor, tiene poca utilidad porque imposibilita la planificación de los gastos de consumo.

Pero como activo altamente especulativo presenta un amplio posicionamiento y los inversores pequeños, medianos y grandes, están comprando en masa porque se ven atraídos por las potenciales altas rentabilidades y alentados por la creciente presencia de grandes empresas comerciales de los mercados tradicionales. Otro de sus grandes atractivos es que no está regulado por ningún banco central, una opción atractiva para los inversores con un apetito por lo exótico, aunque el crimen también han visto su atractivo bajo el radar.

Al mismo tiempo, se está impulsando una mayor demanda institucional que está elevando aún más el precio de Bitcoin. En el contexto de la pandemia del coronavirus, los flujos de fondos hacia los mayores gestores de activos han sido robustos.

No les ha ido mal... Aquellos fondos que invierten en acciones y otros activos arrojaron un 3,2% entre enero y finales de septiembre, en comparación con el 63% en el mismo período para las empresas centradas en las monedas digitales.

La demanda institucional no solo se fundamenta en las altas rentabilidades sino tienen en cuenta un contexto creciente de incertidumbre, la pandemia, las tensiones políticas y la cantidad de estímulo que se está inyectando en la economía mundial sin respaldo alguno. El Bitcoin es un activo no correlacionado, esto significa que las situaciones geopolíticas, económicas y pandémicas no tienen un impacto directo, porque es de naturaleza descentralizada.

Por otra parte, se está viendo un éxito notorio en el mercado de futuros -contratos financieros que obligan a compradores y vendedores a negociar un activo en una fecha y a un precio determinados- si ya el activo subyacente es volátil, hay que sumar la capacidad de apalancamiento de los contratos de futuros. Está logrando su éxito en bolsas "onshore" como la CME y en bolsas "offshore", que están menos reguladas y siguen dominando el grueso del mercado diario de miles de millones de dólares.

Los grandes inversores, obligados por normas de cumplimiento estrictas, tienden a posicionarse en plataformas reguladas en centros financieros como CME. Los inversores con mayor tolerancia al riesgo -incluidos los inversores minoristas del norte de Asia, las empresas que ganan dinero en con la compraventa de las criptomonedas y desde los mineros hasta las empresas de juegos de azar- utilizan los intercambios extraterritoriales.

Por esa razón, el organismo de control financiero británico prohibió la venta a los inversores minoristas de productos que siguen el precio de criptoactivos como Bitcoin. El argumento utilizado es que con este tipo de productos existe una significativa volatilidad de los precios, combinada con las dificultades inherentes de valorar el activo de forma fiable, coloca a los consumidores minoristas en un alto riesgo de sufrir pérdidas.

No todos los factores de la escalada de las cotizaciones provienen de la demanda, sino que hay un catalizador desde la oferta. Los beneficios de los mineros se han reducido al disminuir las recompensas del bloque en un 50%, lo que ha afectado al lado de la oferta de bitcoin y ha aumentado el tiempo necesario para que los mineros encuentren su punto de equilibrio.

PayPal abre su red a Bitcoin

Si bien existe un movimiento de fondo a favor del Bitcoin, muchos siguen pensando en su capacidad para ser considerada una moneda. Recientemente Paypal aceptó a la criptomoneda como medio de pago, lo que allana el camino para un uso generalizado. A pesar de ello, como hemos comentado, lo cierto es que aquellos que poseen criptomonedas lo hacen por otros motivos en lugar de un medio de pago.

Más que beneficiar al Bitcoin favorece sobre todo al Paypal, ya que puede ayudar a la empresa a atraer nuevos usuarios en un entorno en el que se extienden los pagos digitales. Es más, muy probablemente, el Bitcoin solo sea la primera de una lista de criptomonedas que serán incluidas. Gracias a este movimiento, sus acciones consiguieron anotarse una subida del 5%.

Especialmente, se estarían preparando para las principales monedas digitales, como las que podrían desarrollar los bancos centrales. Esas monedas están muy alejadas del espíritu de Bitcoin, que persiguen subvertir el establecimiento financiero, eliminando un emisor o una autoridad central.

Toda noticia que favorezca su imagen de medio de pago es positiva para el Bitcoin. Hay que considerar que PayPal es una de las mayores compañías a nivel mundial en dar acceso a los consumidores a las criptomonedas, lo que le dio un impulso a la cotización para que pudiera sobrepasar los 15.000 dólares, su nivel más alto en más de un año.