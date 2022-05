El rublo está siendo la mejor moneda frente al dólar este año y esta es la explicación

Con la política monetaria de la Reserva Federal el dólar se está posicionado como una divisa fuerte este año. No obstante, hay una divisa que consigue llevarle la delantera y situarse como la divisa que más se aprecia en el mundo. Estamos hablando del rublo que sube 15% en lo que va de año frente al dólar.

Si nos ponemos en antecedentes, tras el avance bélico de Rusia en Ucrania, se impuso una serie de sanciones en términos de movilidad y las más relevantes, las financieras, que resumimos a continuación.

Las sanciones para atacar al rublo

En primer lugar, se limitó la capacidad del estado y el gobierno rusos para acceder a los mercados y servicios de capital y financieros de la UE, para estrangular la financiación de políticas agresivas.

También se emprendieron sanciones al sector financiero que reducirán el acceso de Rusia a los mercados de capitales más importantes, apuntando al 70% del mercado bancario ruso, pero también a empresas estatales clave, incluido el campo de la defensa.

Excluir a los principales bancos rusos del sistema SWIFT, el sistema de mensajería financiera dominante en el mundo. Esta medida buscaba impedir que estos bancos realicen sus transacciones financieras en todo el mundo de manera rápida y eficiente.

Tras estas decisiones, si la relación Rublo/Dólar estadounidense cotizaba en 0,0132 dólares al empezar el año, se hundió hasta los 0,0069 dólares, mínimo fijado el 7 de marzo.

No obstante, en el eje comercial no se actuó contundentemente por la fuerte dependencia energética de Rusia por parte de varios países europeos colindantes. Se incidió en algunas exportaciones rusas y la parte más destacada son diversas importaciones como computación cuántica, semiconductores avanzados, maquinaria sensible, transporte y productos químicos

Y es que Rusia suministra alrededor de un tercio del consumo europeo de gas natural, que se utiliza para la calefacción en invierno, así como para la generación de electricidad y la producción industrial. La Unión Europea también recurre a Rusia para obtener más de una cuarta parte de sus importaciones de petróleo crudo, la fuente de energía individual más grande del bloque.

Y esta dependencia comercial, ha sido el punto clave para la respuesta de Putin para estabilizar el rublo.

Frente a las sanciones, crear una demanda artificial de rublos

La respuesta de Rusia ha sido múltiple. A partir del 28 de febrero, el Banco Central de Rusia disparó los tipos de interés hasta llegar al 20% en para ofrecer valor a su moneda. Con ello se aseguraba un aumento en las tasas de los depósitos a los niveles necesarios para compensar los mayores riesgos de depreciación e inflación.

Al mismo tiempo, se emprendió el camino hacia una demanda artificial de rublos. Por un lado, las empresas exportadoras rusas se vieron obligadas a vender el 80% de las divisas extranjeras que les entraban para adquirir seguidamente rublos.

Para limitar la información de cómo estaba la banca rusa y que Occidente tomará el pulso de las sanciones, el Banco de Rusia tomó la decisión de reducir temporalmente el volumen de informes divulgados que agrupan sus estados contables por las instituciones de crédito en sus sitios web y también en el sitio web del Banco de Rusia. Se buscaba limitar los riesgos de las entidades de crédito asociados a las sanciones impuestas por los países occidentales y no contribuir al pesimismo en la evolución de su mercado bursátil ni su divisa.

Buscando no perder moneda extranjera en esta guerra financiera, el 9 de marzo se decidió que hasta el 9 de septiembre todos los fondos de clientes en cuentas y depósitos en moneda extranjera han sido preservados y contabilizados en la moneda de los depósitos. Los clientes pueden retirar hasta 10.000 dólares estadounidenses en efectivo y los fondos restantes en rublos al tipo de cambio del mercado en la fecha del retiro.

Para más inri, se exige que la compra de gas sea en rublos. Se ha llegado a tal extremo que los países que se niegan a pagar en rublos, han sufrido corte de suministro del gas. La lista de los afectados integra a Polonia, Bulgaria, Finlandia y Países Bajos. No existe una obligación contractual con Gazprom Export para atender los pagos en rublos, pero el Kremlin manda.

Además, Rusia se ha encontrado con una balanza de cuenta corriente de récord tras la subida del petróleo y gas y la restricción de las importaciones. El superávit en la balanza de cuenta corriente se amplió a USD 58.200 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 desde USD 22.200 millones en el mismo período del año pasado, siendo el mayor superávit en cuenta corriente desde que comenzaron los registros disponibles en 1994. Las exportaciones han crecido un 55% y las importaciones solo un 14%.

Este conjunto de medidas han incidido sobre el tipo de cambio volteado que su comportamiento bajista y ahora se está apreciando un 15% frente al dólar, lo que le ha llevado a modificar la política adoptada. En concreto, se ha implementado una bajada de tipos hasta el 11%. Y se ha reducido de la cantidad de moneda extranjera sujeta a venta obligatoria se reduce del 80% al 50%. Muy probablemente las medidas no cesarán porque el rublo se está apreciando un