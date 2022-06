Estas son las mejores carreras para elegir si quieres ganar mucho dinero

La prueba de Evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad más cponocidad como Selectividad se está celebrando estos días. Después de tener una mejor o peor nota, muchos estudiantes tendrán que decidirse sobre que estudios quieren tomar. Esta es una decisión compleja en la que puede influir sobre lo que dedicarán los próximos cuatro años, pero también sobre el tipo de trabajo que ejecutarán y sobre los ingresos que tendrán.

No es que se deba elegir los estudios universitarios exclusivamente por los ingresos que suelen obtener los graduados de estas disciplinas, pero sí es cierto que los ingresos son parte del trabajo que se suele hacer, y que muchos estudiantes eligen ciertas carreras porque quieren tener un nivel de vida que tenga unos mínimos.

Así qué ¿qué carreras debemos estudiar si queremos ganar mucho dinero? No podemos asegurarnos de que unos estudios que ahora están siendo bien remunerados lo vayan a seguir siendo dentro de cuatro años, pero si es cierto que existen estadísticas que elaboradas a lo largo del tiempo, nos pueden permitir llegar a conocer en qué estudios es más probable que ganemos bien al finalizarlos.

Las mejores (y peores) carreras para ganar dinero

Según la Encuesta de Inserción Laboral de Graduados Universitarios en 2019, las mejores ramas de estudio para hacer dinero antes de los 30 eran las siguientes:

Medicina, con un sueldo anual medio de 34,291€ anuales, seguido por Naútica y transporte marítimo con uno de 33,9777, Ingeniería Aeronáutica con 30.454, Ingeniería de Organización Industrial con 30.052, Desarrollo de Software y Aplicaciones con 29.794, Ingeniería en Tecnologías Industriales con 29.458, Ingeniería de Computadores con 29.295, Ingeniería de Telecomunicación con 28.737, Ingeniería Electrónica con 28.471, e Ingeniería naval y oceánica con 28.256.

¿Y las peores? Pues según ese mismo estudio son Terapia ocupacional con sueldo de 17.584€/anuales, Geografía y ordenación del territorio con 17.353, Nutrición humana y dietética con 17.097, Historia del arte con 16.708, Conservación y restauración con 15.851, Bellas artes con 15.753, Fisioterapia con 15.436, Odontología con 14.795, Logopedia con 14.467 y la peor pagada de todas Podología con 12.935€ anuales, rozando el Salario mínimo.

¿Y qué tal las carreras de Economía y Empresa de las que alguna vez ya hemos hablado? Probablemente no sean las mejores para ganar dinero, Ciencia Financiera y actuarial queda como la rama mejor pagada, con 28.245€/anuales, Marketing se queda en 23.906, Economía en 23.835, Administración y empresa en 23.551, Finanzas y contabilidad con 20.366 y Gestión y administración pública con 19.034 son los peor pagados.

Estas estadísticas, salvo excepciones, se repiten si vemos los estudios de inserción laboral de otros años (2009-2010, 2013/2014 hasta 2018) tanto del Ministerio correspondiente, como del Instituto Nacional de Estadística o de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (cuyo patronato forman principalmente empresas y universidades privadas españolas).

Es decir, como regla general podríamos decir que si queremos tener un buen sueldo, lo mejor es medicina o en su defecto ingenierías y ciencias como matemáticas y física, pero también que las peores opciones son humanidades y servicios socio-sanitarios. Pero claramente si te quieres hacer rico, las ramas de economía y empresa no parecen los mejores puntos en los que iniciar nuestros estudios universitarios (otra cosa sería ya hablar de postgrados).Pero no es lo único al tener en cuenta.

Según varios estudios, los universitarios con mejores inserrción laboral, suelen tener estos varios rasgos en común:

Estudian titulaciones que preparan para profesiones muy demandadas.

Se forman en universidades con profesorado altamente cualificado.

altamente cualificado. Adquieren competencias y capacidades transversales y estudian en el extranjero.

y estudian en el extranjero. Estudian en universidades ubicadas en áreas económicas dinámicas (donde vivimos es algo bastante importante para determinar nuestros ingresos, movilidad social e insercción laboral)., pero esp se puede solucionar mudándonos de región.

(donde vivimos es algo bastante importante para determinar nuestros ingresos, movilidad social e insercción laboral)., pero esp se puede solucionar mudándonos de región. Reciben apoyo de redes sociales, de los familiares y de sus universidades de origen.

Hay que considerar dos aspectos a la hora de comprobar el primero es que muchas veces los estudios no tienen que ver mucho con el campo en el que se acaba trabajando. Muchas personas acaban teniendo un estudio diferente al del campo en el que han estudiado. El segundo es que todos tenemos una serie de habilidades y deficiencias con nosotros, ganaremos más en aquellos campos en los que nuestras capacidades sean mejor valoradas y nuestras debilidades irrelevantes. Eso es mucho más importante, si no somos buenos en un tema, es mejor que no nos dediquemos al mismo aunque nos interese.

Pregunta a los lectores, si pudieran volver a estudiar pensando principalmente en sus rendimientos económicos y de calidad de vida ¿qué estudiarían?