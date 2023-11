El Gobierno planea transferir la Seguridad Social al País Vasco, ¿será el fin del mismo sistema de pensiones para todos los españoles?

En el acuerdo entre el PSOE y el PNV para el apoyo de este último a la investidura de Sánchez figura un punto que implica "culminar [...] la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes". Esto implica la transferencia de la Seguridad Social, ya que es un punto que figura en el Estatuto de Guernika (concretamente "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social").

Ya hay voces que indican que esto podría suponer la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, por la cual todos los españoles tienen el mismo sistema de pensiones. Dos personas que hayan cotizado lo mismo y en las mismas condiciones tienen la misma pensión independientemente de dónde vivan. ¿Habrá cambios?

El déficit de las pensiones

El principal asunto aquí es que en casi todas las Comunidades Autónomas la Seguridad Social está en déficit. Es decir, los ingresos por cotizaciones son inferiores a los gastos en pensiones. Solo Baleares, Madrid y Ceuta y Melilla tienen superávit. Y su superávit no compensa el del resto de Comunidades.

Si concretamos en el País Vasco, el déficit es bastante abultado, 7.016,40 millones de euros, solo superado por Castilla León, Cantabria y Asturias. Su ratio de cotizantes por pensionistas es de 1,7, también uno de los más bajos de España.

¿Romper la cajá única? ¿Para qué?

Por tanto, romper la caja única no tiene sentido. Para lograr sostener el sistema tendría que dedicar grandes recursos públicos (7.000 millones es 4,5 veces lo que paga por el cupo vasco, 1.500 millones). No le saldría a cuenta.

También se habla de que el País Vasco podría crear un complemento específico para sus pensionistas. Políticamente tiene sentido, la población de dicha Comunidad está muy envejecida. Pero de nuevo estamos hablando de medidas muy caras.

El País vasco tiene 570.000 pensionistas. Un complemento de 100 euros al mes serían 684 millones al año. Menos que eso sería un complemento ridículo. Y el presupuesto total para Euskadi de este año es de 14.700 millones, no estamos hablando de migajas.

Por tanto no veo lógica en romper la caja única. A Euskadi no le interesa. Sí que le puede interesar gestionar la recaudación y los pagos, para tener más poder, funcionarios y mover más dinero, pero no tiene ninguna lógica que quiera romper la caja única y hacer sus propias pensiones por separado porque sus pensionistas perderían poder adquisitivo.

Imagen | PNV