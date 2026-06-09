Malia, médico cubana en España: "Cobro 2.232,53 euros al mes, trabajo 40 horas semanales y no hago guardias"

Hablar de salarios en España casi siempre acaba en una misma pregunta: cuánto se cobra de verdad. No el sueldo anunciado, no la cifra bruta, sino el dinero neto que entra cada mes en el banco. Y eso es justo lo que ha hecho Malia Llovet, médica cubana y creadora de contenido, al desglosar su nómina en TikTok.

Según recoge COPE, detrás de la cuenta @maliallovetg está una profesional sanitaria de origen cubano que acumula más de 135.000 seguidores y millones de "Me gusta". En su perfil comparte vídeos sobre estilo de vida, finanzas personales y consejos, un tipo de contenido que conecta con un debate más amplio: el de unos salarios reales que llevan décadas prácticamente estancados en España.

Un sueldo bruto de 3.039,38 euros, pero un neto muy distinto

Llovet arranca el vídeo con una frase pensada para zanjar dudas: "Hoy vamos a debatir cuánto es que gano como médico en España".

Su caso tiene dos elementos importantes. Trabaja en una residencia de ancianos y su jornada es de 40 horas semanales. Además, no hace guardias, un punto clave cuando se compara su nómina con la de otros médicos en España.

La primera cifra es el salario base: 1.813,70 euros. Ella lo define como "el sueldo fijo según el convenio. Todas las residencias privadas tienen un convenio que por diferentes puestos le pagan a los diferentes profesionales".

A esa cantidad se suma un "complemento absorbible" de 1.225,68 euros. Llovet lo explica como "un extra que la empresa añade para completar el sueldo". El matiz laboral es relevante, porque este tipo de complemento puede quedar absorbido por futuras subidas si no se pacta de otra manera.

Con ambos conceptos, su salario bruto mensual asciende a 3.039,38 euros antes de impuestos.

La parte que no se ve: IRPF y Seguridad Social

El salto entre bruto y neto llega con las deducciones. Según muestra Llovet, cada mes se le descuentan 806,85 euros.

La mayor parte corresponde al IRPF, con una retención del 19,40% de la nómina. Traducido a euros, son 589,64 euros.

Después aparece la cotización a la Seguridad Social, que suma 217,21 euros. Ella la describe como la aportación destinada a "jubilación, paros, bajas, etcétera".

El resultado final es el dato que ha hecho circular el vídeo: 2.232,53 euros netos al mes. O, como lo resume Llovet: "Esto es lo que llega a mi cuenta todos los meses. Neto, dinero en mano".

También lo deja condensado en otra frase: "Cobro todos los meses 2.232,53 euros, trabajo un total de 40 horas semanales y no hago guardias".

Lo que dice el convenio de la dependencia

El caso de Llovet no se entiende sin mirar el marco salarial del sector. En las residencias privadas o concertadas, el sueldo de un médico está regulado por el VIII Convenio Marco Estatal de la Dependencia.

Según las tablas salariales oficiales, el salario base para este puesto es de 1.791,96 euros brutos mensuales, lo que equivale a 25.087 euros brutos anuales en 14 pagas.

La diferencia entre esa cifra y la nómina que muestra Llovet se explica por los complementos. Y aquí está una de las claves: el convenio marca el mínimo, pero el salario real puede ser superior si la empresa añade conceptos salariales o si el centro es de gestión pública.

El convenio también recoge pluses que pueden elevar la nómina final: 3,50 euros por hora nocturna, 24,72 euros por hora extra y 59,38 euros por trabajar en festivos especiales.

Además, los portales de empleo citados en el texto original sitúan el sueldo medio entre 35.000 y 47.000 euros brutos anuales, dependiendo de otros factores.

La brecha con la sanidad pública

La comparación ayuda a entender por qué este tipo de vídeos generan tanta reacción. Un médico en una residencia no juega en la misma liga salarial que un médico del Sistema Nacional de Salud.

Mientras el salario base en el sector de la dependencia parte de unos 25.000 euros anuales, un médico de familia en la sanidad pública se mueve, según el texto original, entre 32.100 y 42.000 euros brutos anuales de salario base.

Y esa cifra puede superar los 55.000 euros al sumar complementos y guardias. De nuevo, las guardias son el elemento que cambia buena parte de la comparación.

También hay diferencias dentro del propio mundo de las residencias. Si el médico asume un puesto de gestión, como la dirección médica, el salario puede variar. Y si trabaja en una residencia pública, los sueldos se equiparan a los de la sanidad pública, con cifras de entre 3.000 y 3.800 euros brutos al mes sin contar guardias.

Imagen: Georg Arthur Pflueger, Malia Llovet.