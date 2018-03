RSS financiación

El sueño de todo inversor es saber con antelación el éxito de su apuesta. Adivinar el futuro no es fácil pero hay un lugar en el mundo donde esa posibilidad está mucho más cerca de las manos. Quienes saben del tema aseguran que lo que allí se cuece es lo que dentro de 18 meses ocupará las primeras posiciones en el ranking de términos más buscados en en Google.

Ese lugar es el territorio de Y Combinator, la aceleradora de start ups con base en Silicon Valley. En Y Combinator no solo pueden presumir de haber detectado antes que nadie el potencial de empresas hoy tan fructíferas como Airbnb, Dropbox, Ebay... y todas aquellas que ahora se denominan unicornios (las que el mercado valora en más de un billón de dólares).

En los últimos años, además, comparten su conocimiento con el sector convocando dos estelares eventos al año. Es lo que llaman el Y Combinator Day, cuya última edición se ha celebrado hace unos días en el History Museum in Mountain View, de california.

El lugar podría calificarse como el paraíso de las startups. Por supuesto, solo las más afortunadas pueden acceder a él, aquellas capaces de superar el radar de futuro de los expertos de Y Combinator.

Y allí, como si fuera el mundo al revés o, como ya hemos dicho el paraíso, fondos de inversión, business angels y firmas de capital riesgo compiten por poder invertir en ellas. Según cuenta la prensa especializada estadounidense, aquellos se parece mucho a uno de esos encuentros de citas rápidas. Hasta tal punto, que en la última edición las citas entre emprendedores e inversores se han gestionado a través de una aplicación estilo Tinder. Con ella los propietarios de las startups eran quienes decían si el perfil del inversor les interesaba o no. El resultado, por increíble que les pueda parecer a muchas pymes españolas, es que hay inversores que no se han comido un rosco en el evento. Es decir, que no han podido conseguir una entrevista con los que se espera que sean los grandes triunfadores del futuro empresarial.

El resto han apostado por lo que desde Y Combinator creen que serán las próximas tendencias del mundo de las startup y a tenor de los resultados de su evento 2017, parece que las cosas están cambiando.

Los negocios basados en conseguir muchos clientes y prometer rentabilidad futura como lo fueron en su momento Facebook, Twitter, etc. parece que pierden brillo. El poder de Google y Facebook como polos de atracción de la publicidad online o duopolio, como lo ha calificado la revista Fortune, está expulsando del mercado al resto. Solo entre ambos gigantes acaparan la mitad de toda la publicidad que se mueve en Internet y el 60% de la estadounidense. Cualquier startup que comience ahora enfocada en obtener beneficios vía publicidad tiene que luchar con estos titanes y los inversores no parecen confiar en que vaya a ganar la batalla.

Ahora cuenta, la cuenta de resultados

Las empresas que más han atraído a los inversores del Y Combinator Event de 2017 han sido aquellas cuya actividad está enfocada a prestar servicios a otras empresas. Es decir, las que han encontrado su modelo de negocio en el Business to Business, según explican en Quartz, de las 124 empresas presentadas en el evento 41 ofrecían servicios a grandes empresas y negocios. El motivo, según el portal de noticias estadounidense, es que fundadores y ejecutivos de las empresas más exitosas de Silicon Valley están abandonando sus firmas originales y apostando por desarrollar nuevos softwares capaces de resolver de manera más eficiente los problemas a los que se enfrentan las compañías.

Es decir, que ya no se lleva tanto el emprendedor visionario capaz de crear nuevas necesidades de mercado entre los consumidores como pudieron hacer Airbnb, o Uber sino que lo parece que tendrá más pegada en los próximos años serán aquellas empresas que sean capaces de facilitar la gestión y el trabajo a otras empresas.

Además, en línea con lo que ya se había detectado en ediciones anteriores, el interés de los inversores se ha vuelto a centrar en startups capaces se asegurar una rentabilidad más rápida y que no necesitan financiación sin fin para tener éxito. Cada vez con más frecuencia, las empresas seleccionadas por Y Combinator presentan planes de negocio con plazos de rentabilidad y break even de apenas unos meses. Lejos quedan aquellas apuestas sin fondo para negocios de muy largo recorrido como en su momento pudieron ser Twitter o incluso el propio Facebook.

Por sectores, todo apunta a que la mayor fuente de negocio de los próximos años estará en el mundo de la la Inteligencia Artificial y la biotecnología. Le siguen, según las menciones que hacen los medios que estuvieron presentes en el evento:salud, recursos humanos, fintech, construcción, educación, juegos, transporte, seguros, drones, planes de fertilidad y seguridad.

Con negocios tan diferentes como una compañía como Entocycle, que apuesta por acabar con el hambre en el mundo produciendo proteínas derivadas de insectos.

Modular Science, que ha presentado un robot capaz de automatizar casi el 100% del proceso de producción de vegetales, con máquinas modulares.

PullRequest ofrece algo que muchas empresas esperan como agua de mayo, una tecnología capaz de detectar los errores de programación de las aplicaciones implantadas. Según Fortune las startups de su lista gastan unos 400.000 millones de dólares en estas revisiones de código cada año.

Entre los que más expectación han causado, dada la cantidad de webs que hacen referencia a esta empresa, es Pyka una startup que, mientras todo el mundo debate sobre el futuro del coche autónomo, ha dado un paso más y ha presentado un mini avión para una sola persona que se pilota solo. El no va más de la independencia.

Pero si hay una que nos transporta a la idea de futuro de las películas, esa es Kestrel, y su tejido inteligente capaz de autoadaptarse (como si respirara) a las condiciones de frio o calor del ambiente.

Estos son solo algunos de los ejemplos de lo que se pudo ver en el History Museum in Mountain View, de california. En la web especializada en tecnología Techcrunch, se puede encontrar una lista más amplia y detallada.