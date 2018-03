RSS sanidad

Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, pero una de ellas no es su esperanza de vida. La esperanza de vida de un ciudadano de Estados Unidos es de 79 años, mientras que la esperanza de vida media de un ciudadano de la OCDE (el “club de los países”) es de 81 años.

Además esto no siempre ha sido así, en 1979 la esperanza de vida de un ciudadano de EEUU era de 73,4 años, mientras que la media de la OCDE era de 72,4 años. Es decir, la esperanza de vida de un estadounidense no ha mejorado tanto como la del resto de países. Y eso que la OCDE incluye a países cuyo nivel económico es sensiblemente inferior al de EEUU, no hablo de Portugal o Grecia, sino de Turquía y México. ¿Qué está pasando?