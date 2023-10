Pescadores, obreros o basureros: los empleos más peligrosos que no siempre están bien compensados

Si te has preguntado alguna vez si tu trabajo está entre los más peligrosos, hoy veremos la respuesta y puede que venga con alguna sorpresa. Porque algunos de los trabajos más peligrosos no son los que esperas y, desde luego, muchos no son los mejor pagados.

Así, mientras el riesgo de muchos CEOs y directores que más cobran es el colesterol de todas esas comidas de negocio, otros se afanan en conseguir alimento o madera para los demás, a riesgo de sus vidas.

Por eso, hoy vamos a ver cuáles son los empleos más peligrosos, tanto dentro como fuera de España, con algunos datos curiosos. Como por ejemplo, que algunas comunidades autónomas parecen más mortíferas que otras, o que la principal causa de muerte en el puesto de trabajo no son caídas o lesiones.

En serio, echemos un vistazo.

Cuáles son los trabajos más peligrosos que podemos tener

Si abrimos el zoom para tener una perspectiva general, el sector con más mortalidad, tanto en Europa como en España, es la construcción. Poca sorpresa aquí, pero es importante resaltar un matiz.

Según los datos de este mismo 2023 para España, que se han avanzado hasta el verano, el mayor número de accidentes laborales se encuentra en la industria manufacturera, pero el mayor número de accidentes mortales es en la construcción.

Algo similar ocurre en la Unión Europea, según el Eurostat. Construcción es lo más mortífero, seguido del trabajo en fábricas.

La diferencia entre nuestro país y Europa estriba en el tercer puesto.

Mientras que en España el transporte y almacenamiento es la segunda actividad laboral más mortal (mientras que la manufacturera es medalla de bronce), en el global europeo se intercambian las posiciones y el transporte pasa al tercer lugar, con las actividades de fábrica como segunda profesión más letal.

En qué países de la Unión Europea es más peligroso trabajar

En lo que nos podemos llevar sorpresas es en los países más arriesgados para trabajar. En el caso español, nos situamos en la media según las cifras.

Mientras que dicha media de accidentes fatales en la UE es del 1,7 por 100.000 personas empleadas, España está en el 1,8 empatados con Irlanda.

Sin embargo, el país más peligroso para trabajar es Francia, que tiene una tasa de 3,5, seguida de Bulgaria (3,4), Luxemburgo (3,1) y Lituania, Rumanía y Croacia (empatados a 3,0).

Por el otro lado, Países Bajos es el país con empleos más seguros dentro de Europa (0,5), acompañado de Suecia (0,7) y Alemania (0,8).

El caso de los pescadores de cangrejos

Si nos salimos de la Unión para mirar a la otra gran economía, Estados Unidos, las cosas son algo diferentes.

Según datos de la Occupational Safety and Health Administration’s (OSHA), si valoramos nuestra vida, no debemos hacernos pescadores, especialmente, de cangrejos.

La caza y la pesca son las actividades más mortíferas en EEUU, seguidas de la tala de árboles y, en tercer lugar, encontramos techado y construcción.

Como curiosidad, la siguiente ocupación en la que más arriesgaremos la piel si decidimos trabajar en Estados Unidos es como pilotos e ingenieros de vuelo. Eso sí, en pequeñas aeronaves y helicópteros, piloto de línea regular es una profesión muy segura.

Convertirnos en basureros, por cierto, es otra actividad de riesgo en EEUU, más incluso que el transporte.

Sin embargo, es importante aclarar una cosa, porque puede que parezca que la mayoría de muertes vendrán por caídas, accidentes con maquinaria o cangrejos vengativos, pero pensar eso sería un error.

De qué morimos en el trabajo

Si volvemos a España, y a esos datos avanzados de 2023 del Ministerio que comentábamos antes, también podemos ver cuál es la mayor causa de mortalidad en el puesto de trabajo.

Tanto en 2022 como en 2023, la forma principal de morir, a bastante distancia de la segunda, son los «Infartos y derrames cerebrales», con lo que, en realidad, el principal problema, sumando todos los sectores, está en las arterias.

Atrapamientos y amputaciones, junto a accidentes de tráfico, ocupan el segundo y tercer puesto de causa de mortalidad. La moraleja es que no debemos fiarnos y mirar bien tanto lo que hacemos, como el número de triglicéridos que salieron en la revisión médica.

En el caso de accidentes no mortales, el principal es sobreesfuerzo (que lleva a dislocaciones, esguinces, etc), seguido de choques contra objetos inmóviles y en tercer lugar choques contra objetos que sí se mueven.

En qué sectores es más seguro trabajar en España

Si queremos evitar a toda costa que vivir para trabajar se convierta en morir trabajando, lo mejor que podemos hacer es echar el currículum en el sector de «Actividades de organización extraterritoriales».

Ahora, esta conclusión dice más de la peculiar organización sectorial que hace el Ministerio de Trabajo en sus estadísticas que otra cosa.

Por eso, bajando al mundo real, las tres actividades más seguras para fichar cada día serían: suministro de energía eléctrica, actividades financieras o de seguros y actividades inmobiliarias.

Y he aquí una pequeña sorpresa, porque el siguiente sector más seguro es uno que no esperaríamos a priori, las Industrias Extractivas, que tienen menos accidentes que el siguiente grupo más a salvo, las actividades de empleo en el hogar.

Eso sí, las actividades extractivas son más mortales cuando hay accidentes.

El curioso caso de las diferencias de mortalidad entre comunidades autónomas

Visto el puzzle, queda una pieza en el caso español, y es que, igual que no es indiferente el sector en el que trabajes, tampoco lo es la comunidad en la que desarrolles esa labor.

Así, Cataluña y Andalucía son las comunidades donde más accidentes de trabajo se producen, seguidas de Madrid.

Cuando hablamos de mortalidad, los puestos se intercambian, es más peligrosa Andalucía que Cataluña, pero ojo si trabajas en Galicia. Aunque es la octava comunidad más accidentada, es la cuarta más mortal en 2023 provisionalmente, mientras que en 2022 fue la tercera. No sería raro que repitiera podio a final de año.

El caso contrario podría ser País Vasco, quinta comunidad con más accidentes, pero novena en accidentes mortales, casi empatada con Extremadura.

Como vemos, la fotografía de los empleos más peligrosos es bastante peculiar, con empleos que todos esperamos y alguna que otra sorpresa. Así que ahora ya sabemos a qué dedicarnos, al menos, si queremos tener más probabilidades de jubilarnos sanos y salvos.