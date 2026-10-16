Pedro Bastida, experto mecánico y técnico de la ITV: "Este coche se va a vender mucho, no es chino y tiene una calidad-precio bastante buena"

La competencia en el mercado automovilístico español ya no se juega únicamente entre las marcas tradicionales. Los fabricantes asiáticos han ganado terreno con propuestas económicas que obligan a los grupos europeos a afinar sus estrategias. El MG ZS es un buen ejemplo: su versión de gasolina de 2026 se anuncia desde 1 apenas 14.990 euros, un precio que lo convierte en una alternativa a tener en cuenta. Sin embargo, el precio no es el único factor que valoran quienes conocen a fondo la mecánica de un vehículo. Pedro Bastida, técnico de la ITV, ha puesto el foco en un modelo europeo que, a su juicio, todavía tiene mucho que decir.

La clave: una mecánica a prueba de modas

Pedro Bastida, técnico de la ITV y experto en mecánica ha analizado un Dacia Duster y lo tiene claro. “Este coche se va a vender mucho, y no es chino, porque tiene una relación calidad-precio bastante buena“, comenta el especialista mientras revisa el modelo rumano. También destaca su acabado y sus motores Renault, y concluye que el Dacia sigue estando por encima de sus rivales en algunos aspectos.

Dacia ha registrado cerca de 44.700 matriculaciones en España durante los tres primeros trimestres de 2026, situándose entre las marcas con mayor presencia en el mercado. El secreto de su éxito, especialmente en el Duster, no reside únicamente en las pantallas táctiles ni en un diseño vanguardista, sino también en una propuesta que busca ofrecer una buena relación entre precio y mantenimiento. Quien compra un todocamino de la firma perteneciente al Grupo Renault, cuya gama actual se sitúa aproximadamente entre los 20.000 y los 29.000 euros según la versión y las ofertas, busca optimizar su inversión y evitar gastos innecesarios en el taller.

Porque si algo encumbró al Duster fue el famoso motor diésel 1.5 dCi K9K, presente en generaciones anteriores. Este bloque destacó por su amplia difusión y sus consumos contenidos, que podían rondar los cinco litros a los cien kilómetros dependiendo de la versión y las condiciones de conducción. Aunque la gama ha evolucionado hacia nuevas motorizaciones, incluidas las híbridas, la trayectoria del modelo sigue siendo un factor relevante en el mercado de segunda mano. En Coches.net, el precio medio anunciado de los Dacia Duster de ocasión rondaba los 15.000 euros en octubre de 2026, lo que sin duda no está mal en el año actual.

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