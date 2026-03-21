Las tecnológicas recortan plantilla mientras redoblan su apuesta por la IA. Falta por ver si disparar el gasto se traducirá en ingresos y productividad real

La carrera por la inteligencia artificial ya no se está traduciendo solo en más centros de datos, chips y cifras crecientes de inversión, sino también empieza a medirse en recortes de plantilla, reorganizaciones internas y menos contratación en algunas áreas del sector tecnológico.

La contracción es bastante llamativa: en el momento en el que las grandes tecnológicas aceleran su apuesta por la IA, muchas también vuelven a reducir plantillas y exigir más y más eficiencia.

Meta no está sola

El movimiento tiene lógica empresarial. Desplegar infraestructura para IA es carísimo, consume capital a gran velocidad y obliga a las compañías a demostrar cuanto antes que ese esfuerzo servirá para generar más ingresos, más productividad o al menos mejores márgenes.

El problema es que esa promesa aún está por probarse del todo. De momento, lo que ya se ve con claridad es el coste de entrada: según un análisis de Bridgewater, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft prevén invertir en torno a 650.000 millones de dólares en infraestructuras de IA en 2026, frente a unos 410.000 millones en 2025.

Una inversión creciente, que aumenta año tras año.

Sin embargo, el caso que ha reabierto el debate es el de Meta. Reuters adelantó que la compañía estudia un ajuste que podría superar el 20 % de la plantilla para compensar el coste de sus inversiones en IA y de su infraestructura asociada.

Si se materializa en esos términos, sería el mayor recorte desde el anterior “año de la eficiencia” de Mark Zuckerberg. En la prensa nacional, El País lo ha señalado como un síntoma de una tensión más amplia en la industria: la IA ya no solo promete crecimiento futuro, también está reordenando el empleo presente.

Y Meta no es una excepción. Atlassian anunció el despido de alrededor del 10 % de su plantilla, unos 1.600 trabajadores, en un giro explícito hacia la IA y hacia negocios más rentables de software corporativo. Oracle, por su lado, planea miles de despidos por la presión financiera derivada de su agresiva inversión en centros de datos y servicios ligados a esta tecnología.

Empieza a aparecer un patrón más que una simple sucesión de noticias aisladas: una tendencia sectorial. Las empresas quieren financiar la carrera de la IA sin renunciar a la disciplina de costes.

No son “despidos por IA” exactamente…

Cabe señalar que no se trata de la historia mil veces escuchada de “máquinas sustituyendo personas”, sino que hay más tela que cortar: lo que aparece es una mezcla de factores: automatización parcial, eliminación de proyectos menos prioritarios, rediseño de equipos, sobrecontratación previa y presión creciente del mercado para justificar unas inversiones que son cada vez más difíciles de autofinanciar.

De hecho, la propia Atlassian defendió que la IA no elimina sin más la necesidad de trabajadores, pero sí cambia qué habilidades, qué estructura y qué prioridades necesita la empresa.

Ese matiz importa porque permite explicar mejor lo que está ocurriendo: la IA no está destruyendo de golpe todo el empleo tech, pero sí está reordenando qué perfiles sobran, cuáles se encarecen y dónde se quiere producir más con menos gente.

Aun así, no conviene quedarse solo con el titular de los despidos. La historia de fondo no es laboral, sino financiera. En la carrera de la IA cuesta tanto dinero que obliga a muchas tecnológicas a apretar por otro lado. Las grandes empresas han recurrido a deuda para sostener su expansión en IA y cloud, una señal de que el esfuerzo inversor empieza a pesar. Cuando una apuesta tecnológica se vuelve tan cara, ajustar plantilla o recortar costes en otras áreas pasa a ser más probable.

La prueba pendiente: ingresos y productividad

La gran pregunta (si la IA acabará produciendo el salto de productividad y rentabilidad que justifique la factura actual) sigue sin estar clara. Por ahora, el mercado sigue dividido.

Por un lado, hay expectativas muy altas de que esta ola transforme el software, la publicidad, el cloud, la atención al cliente y buena parte del trabajo del conocimiento. Por otro, empiezan a surgir dudas sobre cuánto tardarán en llegar los retornos y si todas las compañías que están gastando miles de millones acabarán capturando valor real.

El análisis de Bridgewater advierte, en concreto, de una fase más delicada del boom de la IA: la inversión crece muy deprisa, la dependencia de capital externo aumenta y la presión por demostrar resultados se intensifica. No es una crítica a la tecnología en sí, sino a la velocidad y al coste de la carrera: una cosa es que la IA vaya a cambiar de verdad muchas industrias, y otra que todas las apuestas actuales vayan a traducirse en beneficios suficientes para sostener ese ritmo.

En pocas palabras, el sector está actuando como si la IA fuera a mejorar mucho la eficiencia futura, pero en el presente ya está dejando una factura clara en forma de tensión financiera y ajuste laboral. En esta línea, incluso compañías como Dell han reducido plantilla mientras proyectan más ingresos ligados al negocio de servidores optimizados para IA, otra señal de que el entusiasmo tecnológico convive con una disciplina de costes mucho más dura que en otros ciclos.

Recortar hoy para… rentabilizar mañana

Lo que están diciendo, en el fondo, Meta, Atlassian u Oracle es bastante claro: creen que la IA va a cambiar tanto su negocio que prefieren asumir el coste político y social de ajustar ahora antes que quedarse atrás.

El problema es que esa lógica todavía descansa sobre una promesa que no se ha demostrado del todo. La IA puede acabar generando una productividad enorme, sí, pero hoy muchas compañías están recortando para financiar un retorno que sigue siendo incierto y a futuro.

Por eso el debate interesante no es si la IA “destruye empleo” como eslogan, sino algo más incómodo: si las tecnológicas están usando esta transición para hacerse más eficientes de verdad o también para justificar una nueva ronda de despidos y ajustes financieros. Y, sobre todo, si dentro de unos años podrán enseñar algo más que centros de datos descomunales, chatbots vistosos y plantillas más pequeñas.

Foto: Anthony Quintano (Flickr)