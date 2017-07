Amazon y la logística: cuidado con los órdagos que quizá no está todo inventado

El sector de la logística se está plantando ante Amazon en España. Lo que fue para muchos un chollo cuando llegó resultó no serlo tanto. Si bien Amazon gastó el año pasado 40 millones de euros en envíos la patronal del sector asegura que el margen fue de apenas el 1%, unos 400.000 euros, y que esto no es rentable.

El problema viene de los picos de la demanda, el Black Friday y Navidades. Donde normalmente se mueven 10 bultos pasan a moverse 100, y esto implica contrataciones de última hora, gente inexperta repartiendo que hace la mitad de entregas que un profesional y un desastre económico para las empresas del sector ya que Amazon no asume estos costes extra.

Ahora Amazon negocia el contrato de reparto para final de año y no logra que ninguna empresa entre. Sin embargo hay cosas que no se dicen, y es que quizá lo que las empresas del sector ven como imposible a día de hoy sí que sea posible, y si dejan que Amazon entre como un actor más podrían llegar las complicaciones.

La realidad de los repartos de Amazon

En el pasado Seur logró el contrato de reparto de Amazon y se las vieron muy felices. En la actualidad han logrado volumen, sí, pero efectivamente los margenes dejan mucho que desear. Otros actores del sector no quisieron entrar en los precios tan bajos, prefieren centrarse en clientes corporativos que exigen calidad (por ejemplo entregas antes de determinada hora) y un volumen como el de Amazon no les dejaría.

Correos también gestiona parte de los envíos de Amazon. Según algunas empresas del sector a unos precios irrisorios y básicamente lo que están haciendo es dumping con público, lo cual es una barbaridad. Lo cierto es que según las últimas cuentas presentadas, de 2015, Correos perdió 34 millones de euros, frente a los beneficios de 193 millones del año anterior.

Lo que muchos no dicen en el sector cuando se quejan de los picos de trabajo en fechas señaladas es que las predicciones de bultos movidos por parte de Amazon para dichas fechas son excelentes. No ocurre así con otras tiendas, y aunque Amazon tenga mucho volumen los problemas de las Navidades pasadas (las entregas fueron muy tardías) fueron ocasionadas más por el volumen inesperado de otros comercios que por Amazon en sí.

Lo que podría pasar

Lo primero es que está claro que lo que quiere el sector es que Amazon pague más por sus envíos. Esto podría pasar, pero ante la imposibilidad de que Amazon asuma estos costes (no olvidemos que una de sus claves es la tarifa plana anual de 20 euros de costes de los envíos), sería una medida temporal. A medio plazo Amazon se movería, por ejemplo comprando una empresa de logística como en Francia (allí ha invertido en una y posee el 25% de ella, lo suficiente como para que no se puedan negar a cerrar un acuerdo de distribución).

Otra alternativa es que Amazon cree su propia empresa de logística en España. Recordemos que Amazon no necesita márgenes, su modelo es crecer y crecer, los inversores lo valoran y con cubrir gastos es suficiente. Internalizar costes que normalmente se contratan es un modelo que han aplicado otras empresas, como Space X, y los costes se logran reducir a costa de una mayor complejidad, cosa que Amazon sabe gestionar de forma excelente.

Amazon es una empresa experta en negocio minorista, muchos bultos pero pequeños. Las empresas de logística actuales tienen un mix y tienen contratos con algunas empresas que tienen que cumplir. Quitando esa carga quizá el servicio minorista sería mejor y se podría llegar a los precios que demanda Amazon. Así que cuidado cuando se dice que las tarifas que pide Amazon son imposibles.

También hay que tener en cuenta que las empresas de logística normalmente son muy eficientes e invierten mucho en tecnología

Si creara su propia empresa de logística Amazon podría usar su infraestructura para repartir bultos de otros. No es nada nuevo, cuando la cantidad de servidores web creció el departamento de informática propuso revender infraestructura, el famoso AWS, y es un éxito tal que si se caen los servidores de Amazon se cae medio Internet. Cuidado ahí porque no creo que a nadie del sector le interese que Amazon se monte su propia empresa de logística.

También hay que tener en cuenta que vienen disrupciones al sector (entrega con drones, con vehículos autónomos, etc.). Cuidado con la complacencia y el "eso es imposible" porque te pueden comer el mercado y encima un recién llegado.

Dicho todo esto, hay que tener en cuenta también que las empresas de logística son en general muy eficientes y tienen mucha tecnología, no son la típica tienda de barrio que no vio venir a Amazon y que ahora se tira de los pelos. Si todo estuviera tan claro Amazon estaría montando empresas de logística por todo el mundo y no es así. Pero nunca se sabe, el Corte Inglés y compañía han tenido que ponerse las pilas en online cuando parecía que lo sabían todo sobre el negocio minorista.

Imagen | Augenblickbewahrer