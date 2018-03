RSS Amazon

Amazon, el gigante de la venta por Internet (creo que no es justo llamarle únicamente “venta de libros”) ha visto como el precio de sus acciones se reducían por dos motivos: la llegada del tablet de Apple (iPad) y por la presión de las editoriales para que incremente el precio de sus libros electrónicos.

Como la competencia en sí es buena, la llegada de Apple me parece una buena noticia. Pero lo que están haciendo las editoriales me parece un error muy grave. Éstas temen que la venta del libros electrónicos erosionen el negocio clásico, la típica edición en tapa dura, posteriormente en tapa blanda y por último en bolsillo y aun precio bastante moderado. Ahora Amazon vende sus libros electrónicos a 9,99 dólares (incluso un poco más caros que los de bolsillo) y eso no gusta a las editoriales.

El objetivo que tienen éstas es que Amazon incremente los precios a 12,99 y a 14,99 dólares. Así todos felices, ¿no? Pues eso no ha sentado muy bien a la bolsa, debido a que por las leyes de la oferta y la demanda, a mayor precio, menos ventas, y a menos ventas de Amazon, menos beneficios. Quizá a una editorial esto no le suceda, porque el libro electrónico en Amazon no es su principal canal de venta y piensan que pueden ganar más por otro sitio.

Pero yo creo que están tomando una vía muy equivocada. Están poniendo en riesgo su negocio por no querer aceptar un cambio de modelo de negocio. En la música pasó lo mismo y los que no lo aceptaron están sufriendo mucho. No puedes pretender vender un producto al mismo precio que hace unos años cuando los costes de fabricación son nulos, al igual que los de suministro. Por no hablar que el libro electrónico está en las redes P2P y como no se lo pongan fácil y barato a los usuarios van a estar compitiendo en posición muy desigual, como pasó en la industria de la música.

El otro riesgo que están asumiendo es aún mayor. Como dice el refrán, “la avaricia rompe el saco”. Amazon ha visto el gran potencial que tiene el libro electrónico. Y de ser un simple distribuidor (nada de simple, muy grande) a convertirse también en editor hay un paso. Es como las marcas blancas de los supermercados. ¿Qué impide a Amazon saltarse a los editores y tentar a los autores de best-sellers con contratos muy jugosos? Además así conseguiría la exclusividad de los nuevos lanzamientos y podría bloquear a los competidores (cosa que seguramente sería ilegal, pero todo estaría por ver).

El mundo del libro va a sufrir una transformación muy grande, y los editores no están preparados. Y no digo nada en España, donde se cierran completamente a ello y el golpe, por tanto, será mucho mayor. Luego llorarán y pedirán ayudas.

Vía | Yahoo News En El Blog Salmón | Los editores de libros van a sufrir Imagen | oskay