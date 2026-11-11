Susanna Griso (57 años): "He pasado cuatro meses buscando piso en Barcelona, y se supone que tengo una nómina y garantías"

En Barcelona, el mercado inmobiliario no hace distinciones. Susanna Griso ha tenido que comprobar de cerca los problemas de falta de oferta que vive la capital catalana. "He pasado cuatro meses buscando piso en Barcelona", contó en director en Espejo Público (Antena 3)."Yo, que se supone que tengo una nómina y garantías, no he encontrado un piso en alquiler", ha añadido.

El problema no afecta solo a las personas con rentas más bajas. Por otro lado, Griso también ha puesto el foco sobre algunos de los problemas que plantea la normativa vigente. "Muchos caseros están sorteando estos problemas poniendo viviendas en alquiler temporal", ha explicado. La presentadora también ha señalado que esta modalidad hace que los alquileres se dirijan principalmente a empresas y que para los particulares resulte casi imposible encontrar una vivienda. En la práctica, esto significa que tener liquidez, poder ofrecer avales bancarios o contar con ingresos fijos no garantiza el acceso a un inmueble. Es decir, aunque uno pueda pagar un alquiler, si hay menos oferta disponible en el mercado, encontrar una vivienda se vuelve mucho más complicado.

Las cifras muestran cómo se ha tensionado el mercado. Desde que entraron en vigor los límites de rentas en los municipios tensionados de Cataluña, en marzo de 2024, el precio medio del alquiler en Barcelona registró en 2025 una bajada interanual del 1,1%, hasta situarse en 1.134,61 euros mensuales, según los datos del Incasòl recogidos por el Instituto de Estadística de Cataluña. Además de estos factores de precio, también se ha visto una caída de la oferta. Entre el primer trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, los anuncios de vivienda en alquiler cayeron un 22,2% en la provincia de Barcelona, según un estudio de Fedea. Es decir, hay menos inmuebles en el mercado y más competencia para acceder a ellos.

Por otro lado, también ha surgido una alternativa para los propietarios que intentan sortear las limitaciones que se plantean en el mercado de vivienda habitual. Se trata del alquiler de temporada. Este modelo quedaba inicialmente fuera de los límites más restrictivos de la Ley de Vivienda. Por ello, muchos propietarios han decidido pasar sus activos a este tipo de alquiler. Los datos del mercado muestran cómo ha crecido esta modalidad. En Barcelona, los contratos de temporada representaron el 26% de los nuevos alquileres durante el último trimestre de 2024, según los datos publicados por El País. Sin embargo, en enero de 2026 cambió el panorama. Desde entonces, también están sujetos a los límites de renta en las zonas tensionadas de Cataluña los alquileres temporales por razones laborales, profesionales, de estudios, médicas y otras causas similares.

Por otro lado, también hemos podido conocer algo sobre el patrimonio inmobiliario que se ha relacionado con Susanna Griso. En medio de estos problemas para encontrar un techo en Barcelona, en septiembre de 2023 Vanitatis publicó información sobre una importante propiedad de la presentadora en la urbanización Ciudalcampo, al norte de Madrid. Entonces se estimaba su valor en 1,5 millones de euros. La vivienda tiene 441 metros cuadrados construidos en una parcela de más de 3.500 metros. Cuenta con seis dormitorios, biblioteca y sala de juegos. También tiene un gran jardín y un exclusivo porche acristalado. Si alguien con una renta alta y un altavoz mediático tarda cuatro meses en encontrar un techo, no es que el mercado esté simplemente tenso. Está muy complicado.