¿Debo estudiar un master nada más acabar ADE/Económicas? Depende

Muchos estudiantes de carreras de ADE y Económicas están finalizando sus estudios ahora y se plantean que van a hacer en los próximos meses. ¿Deben ponerse a trabajar o estudiar un master con el que completar su formación? Con la situación actual no es raro que se lo planteen, ya que las empresas hacen menos contrataciones y en cambios los títulos de grado se siguen expidiendo por las universidades.

Existen argumentos a favor y en contra, que seguramente están siendo considerados por nuestros lectores, el tema es ¿coinciden estas opiniones con personas a las que les ha ido bien profesionalmente en el mundo de la empresa?

No hya una respuesta clara sobre si debemos estudiar o no postgrado, no es una decisión que dependa exclusivamente de un factor, sino que puede depender de muchos y para que tenga sentido, debemos de tomar antes los pasos adecuados.

Argumentos a favor

Duncan Chapple, experto en educación superior de negocios al que hemos entrevistado anteriormente, comenta tres ventajas tras su experiencia como profesor en escuelas de negocios. Una es que incluso los graduados de los mejores programas de grado pueden beneficiarse de una especialización profunda, la segunda que puede añadir una marca y una red más fuerte de antiguos alumnos a tu red profesional y en tercer lugar que hacerlo en otro país o un idioma diferente puede hacerte sobresalir en los procesos de selección para empresas multinacionales.

Esta tercera opinión es compartida Klaus Keller, ex Director Gerente de Knauff GmbH, sucursal en España) opina que un master puede ayudar a distinguirse entre muchos otros graduados. Pero también que los conocimientos que vienen de los programas de ADE son muy generalistas, por lo que el master puede ayudar a ofrecer una mejor posición en el mercado aparte de mostrar capacidad de sacrificio.

Domingo González “Remo”, fundador y socio de iAsesoría comenta que su master en fiscalidad le sirvió para especializarse, profundizar y tener una buena posición ahora. Por lo que cree que sí que merece la pena para especializarse en el área que elijamos.

Argumentos en contra

Comenta Onésimo Álvarez-Moro (emprendedor e inversor) que para estudiar un MBA es mejor esperar a tener un tiempo de experiencia, ya que seguramente tendremos un mayor conocimiento práctico y de lo que se aprende es de las discusiones con los otros compañeros del master.

Carlos Otermin Barrera, COO de Lazada Filipinas, opina que es mejor trabajar en empresas lo antes posible, siendo una ventaja del grado en ADE que proporciona conocimientos suficientes para empezar a trabajar pronto.

Respecto a las perspectivas laborales Remo comenta que no por tener el master ha obtenido mejores condiciones laborales o más ofertas, a lo que achaca haber elegido una universidad menos conocida (Málaga) frente a centros con más prestigio en Barcelona, Bilbao y Madrid. Klaus Keller comenta que un problema que se puede encontrar el titulado con master es frustración respecto a lo que ofrece el mercado frente a lo que espera respecto al tiempo y esfuerzo invertidos.

Entonces ¿debo estudiar un master nada más acabar?

Por supuesto que la decisión es de cada uno. Pero como comenta Onésimo mejor hacer un Master antes que estar en casa de los padres sin hacer nada. Aunque ¿es un master lo mejor que se puede aprender? Tal vez otras habilidades como el dominio del inglés están mejor valoradas.

Otra opción es que el master sea obligatorio para la profesión que queremos tener. Si queremos ser abogados, aparte del grado en derecho necesitaremos el master de acceso a la abogacía, si queremos dar clases de economía en institutos necesitaremos el master correspondiente. Aquí no hay dudas sobre si toca matricularnos.

Por otro lado, elegir bien la especialización es importante, así como el prestigio de la institución que lo da. Hay que elegir la especialidad una vez veamos nuestras capacidades, e incluso lo que nos pueda gustar el trabajo a donde nos lleva este master. En ese sentido, lo mejor seguramente será estudiar aquello una vez hayamos probado la experiencia laboral en esa área.

Estudiar un master simplemente porque hemos acabado los estudios y no sabemos que hacer o porque queremos alargar el tiempo de estudiante en la universidad, no debería de ser una opción a considerar. De hecho, deberíamos tener claro si queremos dedicarnos al área antes de solicitarlo siquiera, y de si nuestras capacidades naturales encajan. El paso siguiente sería asegurarnos de que la formación nos va a llevar a donde queramos, muy típicamente viendo si los antiguos alumnos de este master con unas condiciones similares a las nuestras han llegado ahí donde queremos llegar.

Si no sabemos a dónde queremos llegar, todavía queda tiempo antes de finalizar la carrera para decidir que queremos hacer después. Una mala elección nos puede llevar a haber tirado tiempo, esfuerzo y dinero. Tres cosas muy escasas. Además, según mi experiencia, muchos programas simplemente son creados por los intereses de la universidad o ciertos profesores, sin mucha aplicación real o en el entorno local.

Pregunta a los lectores, ¿cuál ha sido su experiencia estudiando un master después de graduarse? ¿Cómo lo eligieron y por qué? ¿Les ayudó a encontrar trabajo? ¿Consiguieron un buen trabajo sin master?

