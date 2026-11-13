Fernando Romay, exjugador olímpico de baloncesto: "Me puedo jubilar, pero no puedo cobrar el 100 % de la pensión que correspondería en mi caso"

El vacío legal en las cotizaciones deportivas de los años 80 y 90 a dejado a muchos atletas, incluidos algunos con los que vibraron muchos hinchas, con historiales laborales raquíticos al llegar a la jubilación. Es una anomalía a la que ha querido poner rostro el exjugador de baloncesto Fernando Romay.

Falta de cotización. El problema de Romay no es la edad cronológica, sino el periodo de carencia (los años mínimos exigidos. "Me puedo jubilar, pero no puedo cobrar en mi caso el 100 % de lo que me correspondería porque me faltan cuatro años", explica el deportista en Salvados, de laSexta. Durante buena parte de su carrera deportiva en la élite, darse de alta formalmente en la Seguridad Social habría supuesto un problema para mantener su condición de amateur. "Si cotizaba por mí, me declaraban profesional y no podía ir ni a los Juegos Olímpicos, ni a los europeos, ni con la Selección", subraya.

El punto de inflexión llegó tras la apertura de las competiciones olímpicas a los profesionales, que permitió la participación del célebre Dream Team en Barcelona 1992. "Y por eso en el 93 todos entramos a formar parte de la Seguridad Social", sentencia. La integración de los jugadores profesionales de baloncesto en el Régimen General se produjo oficialmente el 1 de agosto de 1993. Hasta entonces, la falta de cobertura dejó a numerosos atletas en una situación de desprotección. Romay también relató que tuvo que desembolsar "300.000 pelas de entonces" en el Hospital madrileño de La Paz por el tratamiento urgente de una de sus hijas ante una reacción grave a la penicilina.

La solución llega en Navidad. El pasado 25 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto 739/2026, una norma que permitirá a determinados antiguos deportistas profesionales computar periodos de actividad no cotizados a efectos de su futura pensión de jubilación. La medida entrará en vigor el próximo 25 de diciembre y contempla a los jugadores de baloncesto por los periodos de actividad profesional anteriores al 1 de agosto de 1993, siempre que cumplan los requisitos. No beneficia automáticamente a todos los antiguos deportistas de élite: exige acreditar una relación laboral profesional y cumplir las condiciones de residencia y actividad establecidas en el decreto. Para calcular la pensión, la Administración integrará los periodos reconocidos con las bases mínimas de cotización correspondientes.

¿Quién paga la factura? El coste no recaerá directamente sobre los deportistas. Según el texto normativo, el capital coste (el importe necesario para financiar esa prestación a futuro) será calculado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), liquidado por la Tesorería General de la Seguridad Social y abonado en un único pago por el Consejo Superior de Deportes (CSD). Eso sí, el trámite no es automático: los afectados deberán presentar una solicitud ante el INSS y aportar un certificado que acredite sus periodos de actividad profesional, expedido por el antiguo club o, cuando corresponda, por la federación deportiva competente. La revisión no podrá elevar la pensión por encima del 100 % de la base reguladora ni reducir el porcentaje que ya tuviera reconocido el beneficiario.

El cambio normativo alivia el horizonte de algunos veteranos, aunque llega tarde para muchos de sus antiguos compañeros de vestuario. "Hay gente que está cobrando la mínima", advierte el pívot. Las cifras que manejaban eran mareantes en la pista, pero pueden convertirse en cantidades mucho más modestas durante la jubilación. Frente a quienes imaginan retiros millonarios y rentas vitalicias, el exjugador arroja un jarro de agua fría al relatar el día a día de sus coetáneos: "Me dicen: 'Fernando, es que mis amigos de mi edad, que ya están jubilados, ayudan a sus hijos y en mi caso son mis hijos los que me tienen que ayudar a mí, porque estoy cobrando la de 600 o 700 pavos'".

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