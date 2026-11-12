La resurrección de los quesitos que venden Mercadona y Lidl: de triunfar con El Caserío a ser rescatados por sus trabajadores tras la pesadilla de Ruiz-Mateos

La historia de la fábrica es un auténtico manual de supervivencia corporativa. Fundada en los años treinta para dar salida a los excedentes de leche de Mahón, la empresa alcanzó su máximo esplendor en 1992 bajo la emblemática marca El Caserío, cuando rozaba el 70% del mercado español. Tras ser adquirida por la multinacional Kraft, la producción de 22.000 toneladas anuales se trasladó a Bélgica en 2007. Fue entonces cuando entró en escena Nueva Rumasa, que compró la fábrica, pero sin la marca original. Sin embargo, la operación resultó ser un caramelo envenenado. "Por una persona externa, nos enteramos de que habían pedido una hipoteca de 15 millones de euros sobre el activo inmobiliario de Queserías. Llegamos a la conclusión de que había que presionar para que esta gente se fuera cuanto antes", relata Francisco Tutzó, histórico presidente de la firma. Ante el abismo, directivos y empleados asumieron la propiedad de la compañía para evitar el cierre.

El camino de vuelta a la rentabilidad implicó empezar de cero, sin clientes y con un recorte salarial del 20% en la plantilla. "Fuimos a Eroski, un viejo cliente, y le dijimos: 'Nosotros somos la solución, no el problema. El problema lo han creado otros'", explica Tutzó sobre aquellos primeros pasos en 2011. Poco a poco, mediante dos ampliaciones de capital y un ERTE flexible [mecanismo para suspender contratos temporalmente], fueron recuperando el volumen de negocio. En 2022 lograron tapar definitivamente el agujero financiero de los Ruiz-Mateos. A día de hoy, la fábrica mahonesa despacha más de 368 millones de porciones al año y cerró 2025 con unas ganancias de 3,4 millones de euros.

En concreto, el verdadero balón de oxígeno para esta resurrección ha sido su alianza estratégica con la gran distribución. Al fabricar para gigantes como Mercadona, que ostenta una cuota de mercado del 27,4% en España, Lidl o Dia, la compañía se ha subido a la ola imparable de la marca blanca [productos comercializados bajo el nombre del propio supermercado]. De acuerdo con los datos de Worldpanel by Numerator, la marca de distribución ya representa un histórico 47,3% del valor de las ventas de gran consumo, un récord que refleja el creciente peso de estos productos en la cesta de la compra. Así, Queserías Menorca ha consolidado sus líneas de producción y se ha convertido en una pieza fundamental para el sector ganadero de la isla: recoge un tercio de toda la leche que se produce en Menorca y tiene capacidad para absorber el 100%.

Con la deuda saldada y un músculo financiero renovado, el reto ahora no es sobrevivir, sino crecer. Ganar más peso en los lineales españoles es un hueso duro de roer ante la saturación del mercado doméstico, por lo que la firma pone el foco en Francia, Italia e Inglaterra. Por su parte, el caso menorquín se erige como una rara avis no solo por su modelo de rescate laboral, sino por mantener viva una industria de transformación en una comunidad que fía buena parte de su economía al sector servicios. Si en los años sesenta la industria representaba el 20% del PIB de Baleares, según el ingeniero industrial Mateu Oliver, hoy apenas ronda el 2,5%. Mientras miles de viajeros fotografían sus calas turquesas, bajo las cubiertas de los ferris sigue viajando el rentable legado de unos trabajadores que se negaron a cerrar su fábrica.

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