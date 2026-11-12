Ana Botín, presidenta del Banco Santander: “El problema de la vivienda es la falta de oferta, hace falta un marco más atractivo”

"El problema de la vivienda no es la falta de financiación ni de los bancos, sino la falta de oferta". Ana Botín, presidenta del Banco Santander, no se anda por las ramas al diagnosticar la crisis inmobiliaria que asfixia a España. Según recoge la revista ‘Semana’, la directiva apunta directamente a la escasez de viviendas disponibles como una de las principales causas de los precios desbocados y, para corregirlo, reclama un entorno más atractivo y estable para el gran capital.

En concreto, las cifras del mercado evidencian un desequilibrio importante: según el diagnóstico que planteó Botín, en España se necesitan 600.000 viviendas, mientras que el ritmo de construcción anual apenas alcanza las 100.000 unidades. Para cerrar esta enorme brecha, la banquera explica que “hace falta un marco atractivo y con más certidumbre para los inversores profesionales”. Una potencia de fuego esencial para complementar la actividad de los propietarios particulares, quienes actualmente controlan el grueso del parque del alquiler.

La visión de la banquera encuentra eco en figuras mediáticas como los economistas Gonzalo Bernardos o Santiago Niño Becerra, que también han defendido la necesidad de aumentar la construcción de viviendas. Por su parte, Bernardos va un paso más allá y derriba dogmas sobre dónde deben poner el ojo los inversores: “Hay que destrozar algunos clichés, como que en el centro de una ciudad grande el precio siempre sube más que en los barrios más humildes o en la periferia”, sentencia. Así, mercados periféricos como Alcorcón han llegado a ofrecer una rentabilidad bruta del alquiler superior a la del elitista barrio de Salamanca, demostrando que las mejores oportunidades inmobiliarias no siempre se encuentran en las zonas más caras.

Pero, ¿qué significa este atasco para el bolsillo del inquilino medio? Las previsiones macroeconómicas son un auténtico jarro de agua fría. Lejos de aliviarse, el alquiler podría encarecerse hasta un 10 % en 2026 y la compraventa alrededor de un 7 %, según las estimaciones recogidas por El Blog Salmón. La demanda sigue presionando sobre un parque de viviendas insuficiente, dejando a miles de jóvenes, cuyas protestas en la calle han recibido el apoyo de rostros conocidos como Javier Bardem, con enormes dificultades para acceder a una vivienda.

Ante esta tormenta perfecta, el pequeño ahorrador sigue buscando el nirvana de las rentas en un terreno pantanoso. Si bien el ladrillo ha funcionado tradicionalmente como una posible cobertura frente a la inflación, los costes de financiación y la competencia exigen hilar muy fino antes de endeudarse. La necesidad de incorporar nuevas viviendas al mercado resulta cada vez más evidente: sin un aumento de la oferta y unas condiciones que favorezcan la inversión y la construcción, la escalada de precios seguirá poniendo a prueba las economías familiares.

Imagen | Banco Santander

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